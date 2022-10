Sport Serie D. Bella vittoria in trasferta per il Follonica Gavorrano 30 ottobre 2022

30 ottobre 2022 148

148

Redazione Gavorrano: Vittoria esterna per i ragazzi di mister Bonura che espugnano il campo della Sangiovannese con il risultato di 1-0. La rete porta la firma di Marcheggiani. Con questa vittoria il Follonica Gavorrano si porta a ridosso delle prime in graduatoria salendo a quota 15 assieme a Trestina, Città di Castello e Ponsacco. In vetta resiste l'Arezzo a quota 22 seguito dalla Pianese a quota 20.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Serie D. Bella vittoria in trasferta per il Follonica Gavorrano Serie D. Bella vittoria in trasferta per il Follonica Gavorrano 2022-10-30T19:12:00+01:00 82 it Serie D. Bella vittoria in trasferta per il Follonica Gavorrano. Espugnato il campo della Sangiovannese PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/09/11/20170911111437-ad01f690.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/09/11/20170911111437-ad01f690.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 30 Oct 2022 19:12:00 GMT