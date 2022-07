annuncio Sport Serie A, la Fiorentina in tournée in Austria. Oggi primo allenamento 28 luglio 2022

Gianni Mancini Ripresa la preparazione per la Fiorentina, oggi la prima seduta di allenamento. Conference League: potrebbe essere testa di serie. Pulgar ceduto al Flamengo.

Mils (Austria): La Fiorentina è arrivata nella giornata di ieri in Austria a Mils, dove da oggi inizierà la seconda parte della preparazione in vista dell'inizio del campionato che scatterà il 14 agosto con la partita interna con la Cremonese. In Austria la squadra viola sarà impegnata in due incontri internazionali di alto livello in modo tale che Vincenzo Italiano potrà valutare ancora lo stato di forma. Tra i convocati c'è anche l'ultimo acquisto Dodò. Ci sono buone notizie per la Conference League il cui sorteggio avverrà il 2 agosto con la squadra viola che potrebbe essere testa di serie, sarebbe questo molto positivo. Relativamente al calcio mercato c'è la conferma che il cileno Pulgar è stato ceduto al Flamengo, mentre Pradè continua a lavorare per la mezzala percorrendo sempre di più la pista Bajerami. Relativamente a Nicola Milenkovic ancora la situazione è in stallo ma sembra molto probabile che resti alla Fiorentina, alla vista il rinnovo del contratto.

