“Serata in terrazza” con Lorella Ronconi e Paola Salvestroni

Redazione Alla Terrazza Beach di Principina a mare, lunedì 25 luglio

Grosseto: Lorella Ronconi e Paola Salvestroni presenteranno il loro libro #unamicrobiografia. Lo sguardo di Paola con gli occhi di Lorella, un lavoro nato dall’amicizia, in cui le prose dell’una si intrecciano alle liriche dell’altra, in un accordo che restituisce la dimensione insieme realistica e sognante di un’esistenza vissuta all’insegna della bellezza e della poesia.

Il libro svela, attraverso prosa, poesie ed immagini, la vita speciale di Lorella Ronconi. Interverranno, oltre alle autrici, il critico letterario Fabio Canessa e il cantante Alessandro Marcucci che, attraverso brani indimenticabili, scandirà il ritmo degli interventi e delle letture. Il ricavato dalla vendita dei libri durante la serata sarà devoluto nella raccolta fondi per un’auto nuova attrezzata per Lorella Ronconi. Nella accogliente cornice della sala, sotto le stelle, durante l’evento sarà possibile vivere un piacevole dopocena, usufruendo del bar del locale. L’appuntamento è per le ore 21.30. Ingresso libero.

