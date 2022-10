Senzuno: "Basta braccio di ferro con imprenditori e attività Follonichesi"

Follonica: «Benini la smetta con l'ennesimo braccio di ferro con imprenditori e attività Follonichesi - affermano in una nota i consiglieri comunali Daniele Pizzichi, Charlie Lynn e Danilo Baietti -, in questo caso con i commercianti di Senzuno. Cosa vuole dimostrare questa volta?



Intorno al progetto di riqualificazione di Senzuno finanziato con i fondi europei del PNRR si sta consumando uno scontro che deve essere evitato.

La richiesta dei commercianti di allargare di qualche centimetro la carreggiata di Via Della Repubblica per consentire un passaggio abbastanza agevole alle auto che vogliono raggiungere il quartiere è una richiesta plausibile a nostro avviso.

Benini non si impunti ed accolga le richieste dei commercianti, tutte di assoluto buon senso.

Il passaggio agevole delle auto è centrale per la sopravvivenza dei negozi così come la possibilità di parcheggiare, attraverso un sistema di soste brevi, è condizione di raggiungimento dei locali.

Non si sta parlando di cose fantasiose ma della carne viva dei commercianti che stanno vivendo con timore quello che, a tutti gli effetti, è un tentativo surrettizio di pedonalizzare via Della Repubblica scoraggiando pesantemente l'utilizzo dei veicoli.

Risulta, inoltre, difficile non ritenere giusta la richiesta di sostentamento economico da somministrare ai negozianti senzunesi durante lo svolgimento dei lavori visto che le attività commerciali subiranno inevitabilmente ingenti perdite: la riduzione della Tari , del suolo pubblico e dell'imposta di pubblicità rappresentano richieste sacrosante.

I lavori si protrarranno per molti mesi (minimo otto si dice) ed è per questo che i commercianti vorrebbero sapere il reale cronoprogramma delle lavorazioni per facilitare la gestione nel medio periodo dei negozi.

Ed è per questo che abbiamo presentato l'ennesima interrogazione al Sindaco per chiarire, una volta per tutte, le reali intenzioni dell'amministrazione».