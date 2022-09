Ambiente Senigallia, anche la Racchetta in aiuto alla popolazione 30 settembre 2022

Redazione Grosseto: Anche la Racchetta AltaMaremma in aiuto alla popolazione marchigiana.

Una squadra di 3 operatori è partita ieri da Grosseto, in direzione Senigallia dove ancora si continua a ripulire il fango dell’alluvione del 16 settembre scorso. I 3 volontari si aggregheranno alle già presenti squadre racchetta e delle altre associazioni di volontariato accorse da tutta Italia, per continuare i lavori di ripristino. “Inseriti nella colonna mobile regionale, siamo arrivati ad un numero cospicuo di squadre inviate sul luogo dell’ esondazione. L’esperienza è toccante e gratificante, il contatto con la gente che ha perso tutto e la soddisfazione di vedere i sorrisi sui volti, ripagano tutti gli sforzi profusi.” La squadra si tratterà fino a domenica per poi fare rientro al “Pollino”.



