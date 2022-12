Cultura & spettacolo Sendy Giamattei torna in Tv nel programma di Fiorello 7 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Sendy Giamattei, giovane grossetana nata il 29 dicembre 1999, dopo vari lavori nell’ambito del cinema e della moda tra cui l'ultimo “Fosca Innocenti 2” con Vanessa Incontrada, arriva su Rai 2 con il programma di Rosario Fiorello “E viva il videobox”. Un altro bel riconoscimento per la giovane attrice, sceneggiatrice e scrittrice.

Ha già al suo attivo il film “Lovers” per la regia di Matteo Vicino, il docufilm “Il paradiso di Dante” regia di Giacomo Becherini, il film “Madre Cabrini” regia di Daniela Guerrieri, e poi ancora i video musicali “Ti andrebbe di cambiare il mondo” di Renato Zero e “Al centro” di Claudio Baglioni. Recentemente due sue foto sono state pubblicate sul sito Vogue.it Ha scritto anche due libri “La Trappola” e “Le parole che non ti ho mai detto e la lettera che non ti ho mai scritto”.

