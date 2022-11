Semplificazione: via libera a modulistica unificata e snellimento procedimenti

Il Consiglio regionale ha approvato la legge che riduce gli oneri a carico degli utenti



Firenze: Lo scopo della legge è chiaro: ridurre gli oneri a carico degli utenti, agendo nei rapporti tra cittadini e imprese e tra cittadini e pubblica amministrazione. Questo il principale obiettivo, come spiegato nel corso dell’illustrazione dal presidente della commissione Affari istituzionali, Giacomo Bugliani (Pd), della legge sulla modulistica unificata e standardizzata e sulla semplificazione dei procedimenti in materie di competenze regionali. La norma mira anche a favorire la digitalizzazione, accanto alla realizzazione di uno sportello digitale unico europeo, entro il 2025. Le aree interessate sono quattro: formazione professionale, controlli documentali, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazione unica per impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili.



L’Aula di palazzo del Pegaso ha approvato la legge, registrando 33 voti a favore e 1 di astensione. Nel corso del dibattito, Marco Casucci (Lega) e Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia), apprezzando il lavoro fatto sul testo e condividendo la finalità della norma, hanno annunciato il voto favorevole. Elisa Tozzi (Gruppo misto, Toscana Domani) ha invece puntato sulla qualità della normazione e, pur condividendo il principio della semplificazione, ne ha auspicato qualità e chiarezza, nonché organicità nei procedimenti. Da qui il suo voto di astensione.