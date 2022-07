Sei Toscana in merito alle dichiarazioni del Sindaco di Grosseto

Grosseto: In merito alle dichiarazioni del Sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna apparse su FB, Sei Toscana ritiene opportuno chiarire quanto segue. «Il gestore - si legge nella nota - opera con l’obiettivo del miglioramento continuo dei servizi al cittadino e le criticità rilevate sullo spazzamento nel mese di maggio hanno trovato, nel confronto diretto con l’amministrazione, gli uffici tecnici comunali e con l’Ente d'Ambito, una pronta risposta in termini di collaborazione. Il confronto ha portato alla modifica delle modalità di esecuzione e a controlli congiunti sui risultati qualitativi, per giungere ad una rapida risoluzione dei problemi che erano stati evidenziati. Oggi, infatti, le criticità risultano superate ed è in corso un processo di affinamento del modello condiviso.



Relativamente alle segnalazioni, Sei Toscana ricorda che i canali a disposizione dei cittadini (numero verde 800127484, sito web www.seitoscana.it, e-mail reclami@seitoscana.it) restano sempre validi e presidiati e che tutte le richieste vengono prese in carico e gestite.

Ancora una volta, ai fini della corretta informazione al cittadino, si ritiene utile tornare a ribadire che i meccanismi introdotti dall’Autorità di Regolazione, prevedono che il comune riconosca al gestore solo i servizi rendicontati, ovvero i servizi effettivamente svolti e che nessun costo improprio può essere quindi addebitato ai cittadini grossetani.

Nel ribadire la piena disponibilità al confronto e al miglioramento continuo della qualità dei servizi, si ricorda che la società Sei Toscana, che da oltre un anno ha modificato compagine societaria e management, si occupa della gestione dei servizi a lei affidati contrattualmente senza mai entrare in contesti di carattere politico che non le appartengono né per valori né per mission».