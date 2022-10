Sport Seconda vittoria per gli Under 11 del Circolo Pattinatori Papini 31 ottobre 2022

31 ottobre 2022 143

143

Redazione Troppo forte Sarzana per la squadra Under 13 Grosseto: Bella affermazione degli under 11 del Circolo Pattinatori che sulla pista di via Mercurio superano nettamente i cugini del Follonica. Disco rosso per gli under 13 tenuti a zero da un Sarzana fisicamente e tecnicamente più forte. La formazione under 11 del Circolo Pattinatori Papini domina il derby con il Follonica e conquista la seconda vittoria di fila. I piccoli atleti di Fabio Bellan hanno mostrato sicurezza nel duello con gli azzurri, arrivando fino al 6-0, prima di concedere qualcosina ai follonichesi. Avanti 4-0 all’intervallo, Gabriele Sorbo hanno allungato grazie alla doppietta di Alice Sorbo. Nicholas Bacci ha accorciato le distanze, mentre Tommaso Spinosa avrebbe potuto segnare il settimo gol su punizione di prima. Under 11, Papini Grosseto-Follonica 6-2 PAPINI GROSSETO: Sinjari, Costanzo; Alice Sorbo (2), Bordan (1), Gabriele Sorbo, Amerighi (1), Uguzzoni, Spinosa (2). Allenatore Fabio Bellan. FOLLONICA: Galoppi; Bucciacchio, Biagini, Bacci (2), Righini, Tarassi, Barracani, Azzempamber. Allenatore Antonio Mazzini. ARBITRO: Pier Paolo Montomoli. Le altre partite: Camaiore-Sarzana A 3-4, Tipografia Senesi Prato-Viareggio Hockey 6-7, Siena-Sarzana B 1-1. Classifica: Papini Grosseto e Sarzana A 6; Viareggio H., Cgc Viareggio e Prato 3; Sarzana B e Siena 1; Camaiore e Follonica 0.



Rimane ancora una volta a bocca asciutta il quintetto under 13 del Circolo Pattinatori Tuttauto Davitti, che nulla ha potuto contro la corazzata Sarzana, una formazione con giocatore di un anno più grandi del Grosseto e con una tecnica davvero sopraffina. I ragazzini di Stefano Paghi sono andati all’intervallo sotto di cinque reti e sono andati veramente vicini a segnare una rete solo nella ripresa, con Cornacchini che ha avuto a disposizione due punizioni dirette per superare il portiere Alexander Krocka. Una sconfitta che servirà comunque di esperienza per i prossimi confronti. Under 13, Tuttauto Davitti Grosseto-Gamma Sarzana 0-9 TUTTOAUTO DAVITTI: Conti, Sinjari; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann, Pucillo. Cornacchini, Boni, Celata, Civitarese. Allenatore Stefano Paghi. GAMMA SARZANA: Krocka; Fabbi (2), Nanna, Gabelloni, Tonelli (5), Cremonini, Lagomarsini (2). Allenatore Andrea Perroni. ARBITRO: Pier Paolo Montomoli. Le altre partite: Follonica-Cgc Viareggio 12-1, MT Forte dei Marmi-Skipper Beach Castiglione 1-5, Rotellistica Camaiore-Viareggio Hockey rinv. al 17/11. Classifica: Sarzana e Follonica 6; Cgc Viareggio, Viareggio Hockey, Castiglione 3; Forte dei Marmi, Camaiore e Grosseto 0.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Seconda vittoria per gli Under 11 del Circolo Pattinatori Papini Seconda vittoria per gli Under 11 del Circolo Pattinatori Papini 2022-10-31T10:00:00+01:00 471 it Hockey: seconda vittoria per gli Under 11 del Circolo Pattinatori Papini. Troppo forte Sarzana per la squadra under 13 PT2M /media/images/CP-U11-Sarzana-01-2.jpg /media/images/thumbs/x600-CP-U11-Sarzana-01-2.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 31 Oct 2022 10:00:00 GMT