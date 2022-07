SEAM ha un nuovo presidente: è Renzo Alessandri

Il Consiglio di Amministrazione di SEAM ha ricomposto i vertici aziendali.



Grosseto: Si è riunito questa mattina presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione della SEAM nominato dall'assemblea dei soci il 20 giugno ultimo scorso. All'ordine del giorno, oltre agli adempimenti statutari (nomina presidente, vice presidente e accountable manager, attribuzione dei poteri di firma e nomina dell'Organismo di vigilanza), l'esame del dossier “Concessione di gestione” e la convocazione di una nuova assemblea dei soci finalizzata alla nomina di un revisore effettivo (quello designato in precedenza dal MIMS ha infatti rinunciato all'incarico).

Il Consiglio di amministrazione, dopo aver ringraziato il presidente uscente Tommaso Francalanci e gli amministratori che lo hanno coadiuvato per il lavoro svolto nel decorso triennio, ha eletto con voto palese e unanime – con l'astensione dei due interessati – presidente Renzo Alessandri e ha confermato Lupo Rattazzi nel ruolo di vice presidente. Alla figura del presidente, è stata poi ricondotta la responsabilità di accountable manager.

I neo eletti, nel ringraziare il Consiglio e gli azionisti della SEAM per la fiducia loro accordata, hanno sottolineato – senza con questo voler togliere nulla ai predecessori – la ricchezza di competenze riscontrabile nel Consiglio appena insediato: tre ex presidenti – Rattazzi, Alessandri e Francalanci e quindi i soggetti che si sono succeduti alla guida della società negli ultimi vent'anni – oltre a Giancarlo Farnetani già sindaco del comune di Castiglione della Pescaia – il “più turistico”, per definizione, dell'intera provincia – nonché titolare di un importante incarico (sempre in ambito turistico) a livello regionale e infine – ma non certo per ordine di importanza – a Carlo Panerai, gestore dei servizi di handling in importanti aeroporti nazionali – in Toscana gestisce l'aviazione generale negli aeroporti di Firenze, Pisa e Siena – e profondo conoscitore del settore aviation.

Dopo la nomina dell'Organismo di vigilanza, incarico affidato a Federico Moscatelli (revisore legale di SEAM nel decorso triennio) è stato preso in esame il dossier “concessione di gestione totale”. Nel corso della discussione apertasi dopo che Alessandri, con un breve excursus, ha riassunto e illustrato il divenire del problema, il Consiglio di amministrazione ha fatto proprie le valutazioni e le scelte operate dagli amministratori precedenti, ribadendo quindi la necessità di opporre gli orientamento espressi dai dipartimenti della Ragioneria generale e del Tesoro presso il MEF e attivando – a tutela della società e degli azionisti - tutte le iniziative che saranno ritenute necessarie. Ultimo adempimento prima del termine della riunione, la convocazione per il giorno 25 luglio p.v. alle ore 15:30 dell'Assemblea dei soci in cui verrà nominato il revisore legale designato dal MIMS in sostituzione di colui che ha rinunciato alla carica.