Laguna di Orbetello sabato 17 e domenica 18 settembre Sfida a squadre da Kayak, iscrizioni aperte fino al 31 Agosto

Orbetello: Tutto pronto Sea Bassmaster Marine Team Championship, la sfida a squadre in Laguna ad Orbetello, appuntamento sabato 17 e domenica 18 settembre per la più classica delle competizioni di fine estate organizzata da Insidefishing dedicata alla pesca della spigola da kayak. Molte le novità di questa edizione, prima di tutto la durata che passa da uno a due giorni, poi diventa “Team Championship”, ovvero una competizione dedicata esclusivamente ai team composti da due concorrenti, che si cimenteranno singolarmente nel weekend di gara tra la laguna di Levante e quella di Ponente. «Il nostro obiettivo è portare il Sea Bassmaster Marine ai livelli del Branzino the Challenge – spiega Silvio Smania, presidente di Insidefishing – ma lo vogliamo fare attraverso una competizione diversa, indirizzata al gioco di squadra, con un regolamento che rende ancora più spettacolare la competizione e, ovviamente, in un luogo magico per gli appassionati di pesca alla spigola, la laguna di Orbetello, capace di offrire centinaia di catture a ogni sessione». Il regolamento Sea Bassmaster Marine è consultabile al link https://www.insidefishing.it/sea-bassmaster-marine-team-championship-al-via-la-prima-edizione selezionando nella sezione allegati “Regolamento”. Per iscriversi c’è tempo fino a mercoledì 31 agosto. «Il kayak fishing sta coinvolgendo sempre più appassionati, per noi è stato quasi un obbligo creare una seconda competizione di livello internazionale che coinvolgesse i cultori della pesca da kayak e soddisfasse tutte le richieste che riceviamo.

Ci metteremo come sempre tutto il nostro impegno – aggiunge Smania – ma nulla si può fare senza il supporto dei nostri partner commerciali che, anche per questa manifestazione, ci hanno confermato il loro prezioso supporto». Sea Bassmaster Marine Team Championship è aperto a tutti, l’età minima indispensabile per partecipare è di 14 anni compiuti ma, i concorrenti con età compresa tra 14 e 17 anni potranno partecipare solo se accompagnati da un altro partecipante adulto che dovrà vigilare sul minore. L’iscrizione è limitata a un numero massimo di 50 team. Le sessioni di gara hanno una durata individuale di 6 ore effettive; l’inizio della competizione sarà dato alle ore 9.00 con i concorrenti già disposti con i kayak in acqua. Il termine per il ricevimento delle immagini fotografiche è fissato per le ore 15.00, mentre l'orario massimo in cui i partecipanti dovranno trovarsi nello stesso punto in cui è stata data la partenza sarà le ore 15.30. Anche per Sea Bassmaster Marine Team Championship, chi non ha il kayak può affittarlo in loco.

Il Programma:

VENERDÌ 16 SETTEMBRE

dalle ore 10.00 alle 16.30 accoglienza dei concorrenti, dei team, degli sponsor/partner, e dei media presso l’info desk situato all'interno della struttura di ricevimento del Circolo Canottieri di Orbetello per le operazioni di registrazione e consegna dei gadget;

dalle ore 10.00 alle 15.30 scarico delle attrezzature da parte dei concorrenti (kayak ed equipaggiamenti) presso l’area del Circolo Canottieri di Orbetello e preparazione delle proprie dotazioni, con ispezione da parte degli organizzatori ai fini della sicurezza, e consegna delle dotazioni di gara (tavola centimetrata misura pesce, numero identificativo per il kayak, cartellino -tag- di riconoscimento per la certificazione fotografica delle catture);

dalle ore 11.00 alle 16.30 ricognizione facoltativa dei campi gara con kayak di proprietà o assegnati a noleggio (divieto assoluto di pesca);

ore 17.00 brindisi di benvenuto e apertura ufficiale dell'evento presso la struttura di ricevimento del Circolo Canottieri di Orbetello.

SABATO 17 SETTEMBRE

ore 7.00 convocazione e raduno dei concorrenti presso l’area del Circolo Canottieri di Orbetello (punto di alaggio dei kayak) per la preparazione delle attrezzature; ispezione da parte degli organizzatori per verificare l’idoneità delle dotazioni ai fini della sicurezza;

ore 8.00 briefing per indicazione e illustrazione attività pregara;

dalle ore 9.00 alle 15.00 1ᵃ sessione di gara in entrambe le lagune;

dalle ore 10.00 alle 17.30 attività espositive e dimostrative organizzate dagli sponsor/partner;

ore 16.00 pubblicazione classifica provvisoria della 1ᵃ sessione di gara.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

ore 7.00 convocazione e raduno dei concorrenti presso l’area del Circolo Canottieri di Orbetello (punto di alaggio dei kayak) per la preparazione delle attrezzature; ispezione da parte degli organizzatori per verificare l’idoneità delle dotazioni ai fini della sicurezza;

ore 8.00 briefing per indicazione e illustrazione attività pregara;

dalle ore 9.00 alle 15.00 2ᵃ sessione di gara in entrambe le lagune;

dalle ore 10.00 alle 17.00 attività espositive e dimostrative organizzate dagli sponsor/partner;

ore 15.30 degustazione enogastronomica di prodotti tipici del territorio ed esposizione classifica finale con la sommatoria dei risultati della 1ᵃ e 2ᵃ sessione di gara;

ore 16.00 cerimonia di chiusura della manifestazione e premiazione istituzionale, alla presenza delle autorità, presso la struttura di ricevimento del Circolo Canottieri.

Per ulteriori info: INSIDEFISHING asd - @-mail: info@insidefishing.it