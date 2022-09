Scuola: servizio mensa anticipato nei Comprensivi 1 e 7

Grosseto: Il Comune di Grosseto, con l’obiettivo di venire incontro il più possibile alle esigenze delle famiglie, ha previsto le risorse in grado di garantire la possibilità, per tutti gli istituti scolastici di avviare il servizio mensa in anticipo rispetto agli anni precedenti. Hanno aderito a questa iniziativa l’Istituto Comprensivo 1 nei plessi a tempo pieno e l’Istituto Comprensivo 7 per le scuole di Marina e Braccagni.