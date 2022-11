Scuola, mozione sul servizio di accoglienza anticipata

Scarlino: Mozione sull’istituzione di un servizio di accoglienza anticipata presso i plessi scolastici.

«Premesso che l’inizio dell’orario scolastico per le scuole elementari e medie è a partire dalle ore 8.30 del mattino - si legge nella mozione -; considerato che molti genitori si trovano in forte difficoltà nell’accompagnare i figli a scuola per impegni lavorativi; considerato che fino allo scorso anno i docenti davano la propria disponibilità ad accogliere i suddetti bambini dalle ore 8.00 del mattino in modo da venire incontro alle esigenze dei genitori; preso atto che la suddetta disponibilità è venuta meno andando a creare un disagio; visto che in alcuni Comuni limitrofi, come quello di Roccastrada, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con il COESO ha istituito un servizio gratuito di accoglienza pre e post orario scolastico, prevedendo l’utilizzo di una cooperativa che accolga i bambini un’ora prima della campanella e un’ora dopo; preso atto che suddetto servizio troverebbe soluzione al disagio sopra menzionato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e la Giunta a prevedere l’istituzione di un servizio simile a quello predisposto nel Comune di Roccastrada per far fronte al forte disagio che si è creato all’interno del territorio comunale di Scarlino».