Scuola calcio: Nuova Grosseto al via per un’altra stagione

Grosseto: Pochi giorni ancora e la scuola calcio della Nuova Grosseto Barbanella riaprirà i battenti. Giovedì 1 settembre, sul campo sportivo di via Australia, si ritroveranno i più piccoli per dare il via alla nuova stagione calcistica. Entusiasmo, voglia di divertirsi, ma soprattutto organizzazione contraddistinguono da anni il sodalizio di via Australia si già da tempo ha definito l’organigramma degli istruttori del settore giovanile, per tutte le squadre divise in base alle fasce di età. Tante nuove leve calcistiche quindi, si preparano per l’avvio della stagione sportiva 2022/2023. L’organico degli istruttori avrà un nuovo responsabile tecnico, individuato in Stefano Rosini. Sostituisce Giampiero Malcapi che resterà comunque in società dopo tanti anni spesi al servizio della scuola calcio.





La categoria Esordienti, che comprende i nati nel 2010 e nel 2011, sarà affidata per la prima fascia di età a Franco Marcello e Moreno De Santis, con la supervisione di Eduardo Barbero, figura di raccordo tra la scuola calcio e l’agonismo. I nati nella seconda fascia, invece, avranno in Riccardo Balducci, Davide Siveri e Riccardo Guerra le figure di riferimento. Per la categoria Pulcini, comprendente i nati nel 2012 e 2013, sono arrivate le conferme di Lorenzo Falconi e Edoardo Svetoni nel primo gruppo, mentre nel secondo ci saranno Giuseppe Savanelli, Michele Fiorelli e il rientrante Luciano Iazzetta. I primi calci nati nel 2014 proseguiranno il percorso con Massimo Zanobi e Federico Vichi, mentre quelli nati nel 2015 ritroveranno Carmine Maffetone e David Galli. Infine i più piccoli, inseriti nel gruppo dei piccoli amici che è stato assegnato a Fabio Bernabini e Matteo Rigutini, istruttori che terranno a battesimo i bambini che inizieranno la loro prima avventura calcistica.