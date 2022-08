Scuola, accordo sul sostegno psicologico a studenti, famiglie e personale

Firmato protocollo tra Ordine degli Psicologi della Toscana e Ufficio Scolastico Regionale in vista del ritorno in aula a settembre. La presidente Gulino: "In campo contro il crescente disagio giovanile e a favore di una sana ripartenza"



Firenze: E' stato siglato nei giorni scorsi il protocollo d’intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l'Ordine Psicologi della Toscana per la promozione della cultura della salute e del benessere nell’ambiente scolastico. L'obiettivo sarà diffondere interventi a sostegno di studenti e studentesse, delle loro famiglie, delle classi, degli insegnanti e di tutto il comparto scuola, favorire percorsi funzionali di crescita, attivare azioni di prevenzione e monitoraggio. Lavoreremo in sinergia con l’Usr per rafforzare e ampliare gli spazi di condivisione e l’alleanza psico-educativa tra scuola e famiglia. Prevista l'istituzione anche di una cabina di regia per coordinare insieme programmi e azioni future. Il protocollo durerà tre anni e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni.

"Vogliamo essere a fianco delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e delle loro famiglie in una fase così difficile, che ormai da tempo ha richiesto loro grandi sacrifici e rinunce relazionali, portato a grande instabilità evolutiva e accresciuto fortemente un già presente disagio a causa della pandemia. La collaborazione tra il nostro Ordine e l'Ufficio Scolastico Regionale è un passo che attendevamo e che riteniamo molto importante per offrire con costanza e progettazione condivisa un supporto agli studenti, alle famiglie e a tutto il mondo della scuola". Lo afferma Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.

"Vogliamo essere presenti, nelle classi e come riferimento delle famiglie per offrire un supporto di ascolto, dialogo e confronto. Chiedere aiuto non deve essere un atto eccezionale, ma una prassi comune. Per questo - aggiunge Gulino - è fondamentale mettere in campo sempre più strumenti, dagli sportelli di ascolto ai progetti di formazione. Creeremo occasioni di confronto concreto e collaboreremo per creare contatti tra gli studenti, le scuole e i professionisti del settore per migliorare la salute dei nostri alunni e per prevenire forme di malessere psicofisico. Se i giovani crescono e stanno bene, anche gli adulti cresceranno e staranno bene".

"Il protocollo d’intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e l'Ordine degli Psicologi della Toscana vuole mettere a sistema un’azione funzionale alla situazione emergenziale che si è andata aggravando a causa della pandemia e fornire pertanto un sostegno tangibile alle persone coinvolte" afferma Ernesto Pellecchia, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. "Compito primario dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sarà garantire la collaborazione con esperti altamente preparati per offrire sostegno e ascolto, in modo concreto e immediato, a studenti, genitori e personale scolastico, che stanno affrontando un periodo particolarmente delicato della loro vita. La messa in campo di tutta una serie di attività ben strutturate, ragionate e concordate, diventeranno punto di riferimento per la crescita delle persone che saranno gli attori del futuro."