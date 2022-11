Scriabin Concert Series con il piano recital di Edoardo Mancini

Domenica 20 novembre la nuova matinée della rassegna con degustazione di vini



Grosseto: Il pianista Edoardo Mancini è il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna “Scriabin Concert Series” organizzata dall’Associazione musicale “Scriabin” presieduta da Antonio Di Cristofano in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Il concerto del giovane pianista andrà in scena domenica 20 novembre alle ore 11 nella Chiesa dei Bigi e prevede l’esecuzione di brani di Chopin (Fantasia op.49), Scriabin (Sonata Fantasia n.2 op.19) e Beethoven (Sonata n.31 op.110. Il costo per l’ingresso al concerto è 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con visita al museo e degustazione di vini della tenuta Ghiaccio Forte. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392 1019472. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Edoardo Mancini, classe 2000, ha cominciato privatamente lo studio del pianoforte all'età di 4 anni e a soli 9 anni è stato ammesso all'Istituto musicale “Mascagni” di Livorno, nella classe di Daniel Rivera, dove si è laureato a 17 anni ottenendo il massimo dei voti, lode e menzione d'onore. Dal 2020 si sta perfezionando con Enrico Pace all’Accademia di musica di Pinerolo e dal 2021 frequenta il corso di diploma accademico di II livello (Biennio) con Maurizio Baglini al Conservatorio “Mascagni” di Livorno. Ha vinto oltre 20 concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il Livorno Piano Competition (nella sezione Young), il Premio Crescendo di Firenze, il concorso Riviera della Versilia di Viareggio e il Concorso pianistico dell'Accademia musicale romana. Ha partecipato a masterclass di perfezionamento con docenti di fama internazionale come Andrea Lucchesini, Alexander Lonquich, Dmitri Alexeev, Mariangela Vacatello e Dina Yoffe e ha tenuto concerti in diverse sedi e festival quali il Livorno Music Festival, Musica d'estate a Bardonecchia, Palazzo Blu a Pisa, Casa Verdi a Milano per la Società del Quartetto, il Piano City a Milano e il Museo Piaggio di Pontedera. Dal 2020 svolge attività didattica all’Accademia musicale “Stefano Strata” di Pisa.