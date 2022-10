Scriabin Concert Series ai Bigi con il piano recital di Simone Librale

Domenica 23 ottobre torna la rassegna con una nuova matinée: musica e degustazione di vini



Grosseto: Il pianista Simone Librale è il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna “Scriabin Concert Series”, organizzata dall’Associazione musicale “Scriabin” in collaborazione il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Il concerto di Librale andrà in scena domenica 23 ottobre alle ore 11 nella Chiesa dei Bigi, in via Vinzaglio, e prevede l'esecuzione di brani di Carter e Debussy.

Il biglietto d'ingresso al concerto costa 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende una visita al Polo Le Clarisse – dove è attualmente in esposizione la mostra di Sandro Chia – e una degustazione di vini della azienda Basile a cura della delegazione di Grosseto della Scuola europea sommelier. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392 1019472. In occasione del concerto sarà possibile anche rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Simone Librale ha studiato pianoforte all'Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto con Giuliano Adorno e ha conseguito il diploma accademico di primo livello all'Istituto “Mascagni” di Livorno. Ha vinto più volte il premio “Palmiero Giannetti” di Grosseto e vari concorsi regionali.

Nella foto: Simone Librale