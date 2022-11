Screening medici gratuiti in Piazza Dante per prevenire malattie cardiovascolari

L’iniziativa dei volontari CISOM sabato 12 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00



Grosseto: Mattinata dedicata a promuovere la cultura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Sabato 12 novembre, dalle 9.00 alle ore 12.00 in Piazza Dante i medici volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta - CISOM offriranno la loro consulenza professionale in modalità gratuita per quanti volessero sottoporsi a test rapidi per la misurazione del livello di glicemia e di colesterolo e per rilevare la pressione sanguigna.

“L’emergenza sanitaria ha costretto a fermarci con l’organizzazione di questi importanti appuntamenti, siamo lieti di poter riprendere questo tipo di iniziative in favore della popolazione. La salute è un bene prezioso e sabato prossimo saremo a disposizione di tutti coloro che avessero bisogno di un primo riscontro medico gratuito. Non solo, forniremo informazioni e indirizzeremo le persone presso le strutture sanitarie adeguate al loro caso. Questa non sarà un’iniziativa isolata bensì la prima di una serie di progetti sempre gratuiti e rivolti alla popolazione, anche alle persone che si trovano in difficoltà, organizzati dai volontari del Gruppo di Grosseto del CISOM in linea con il carisma del Sovrano Ordine di Malta”, dichiara Federico Lazzerini, Capo Gruppo di Grosseto del CISOM.