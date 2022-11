Scontro frontale tra due auto. Due donne finiscono al pronto soccorso

Follonica: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono stati attivati stamattina alle ore 11.35 sulla Strada Provinciale 152, nei pressi di Follonica per un incidente stradale, per uno scontro frontale tra due auto. Due donne sono rimaste ferite: una di 55 anni e l'altra di 29 anni, entrambe trasportate in codice 2 all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Follonica e della Pubblica Assistenza di Sassofortino. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi. Al momento non si conosce la dinamica del sinistro.