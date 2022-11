Sport Sconfitta esterna per l'Atlante, che ha dominato la gara contro l'Olimpia Regium 13 novembre 2022

13 novembre 2022 160

160

Redazione Grosseto: Ottima prestazione, grande partita dell'Atlante Grosseto che ha dominato l'intera gara contro la favorita Olimpia Regium arrendendosi solo negli ultimi minuti con il risultato secco di 3-0.

Nel primo tempo l'Atlante meritava di andare in vantaggio, ma subisce un gol su errore difensivo al 17' con Edinho. Nella ripresa dominio assoluto dell'Atlante sorpresa sul finire della gara in contropiede con Ruggiero che segna al 19' e Mazzariol al 20'. Davvero una grande partita per i biancorossi di Alessandro Izzo che a fine gara ricevono persino i complimenti del presidente reggiano Giuseppe Sagaria.

Olimpia Regium - Atlante Grosseto 3-0 OLIMPIA REGIUM: Santoriello G., Edinho, Giardino, Lafif, Halitjaha V., Caffari, Ruggiero, Santoriello B., Guennounna, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. Allenatore Parutto. ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Pierro, Baluardi, Nil, Pittaro, Falaschi, Mateo, Liburdi, Brunelli. Allenatore Izzo. ARBITRI: Botta di Biella e Di Fonzo di Bra, cronometrista De Giorgi di Modena. RETI: 17′ Edinho. 19′ st Ruggiero, 20′ st Mazzariol. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Sconfitta esterna per l'Atlante, che ha dominato la gara contro l'Olimpia Regium Sconfitta esterna per l'Atlante, che ha dominato la gara contro l'Olimpia Regium 2022-11-13T08:12:00+01:00 211 it Sconfitta esterna per l'Atlante, che ha dominato la gara contro l'Olimpia Regium PT1M /media/images/ATLANTE-gr.jpg /media/images/thumbs/x600-ATLANTE-gr.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 13 Nov 2022 08:12:00 GMT