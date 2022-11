Sconfitta amara per l’Us Grosseto contro la Sangiovannese

Grosseto: l’Us Grosseto è come se fosse una squadra a corrente alternata, dove a tratti fa vedere anche buone giocate, la rete del pareggio al 38’ messa a segno da Aleksic lo dimostra, come il palo interno colpito poco prima da Battistoni. Ma spesso, forse, molto spesso i torelli rimangono spenti e subiscono il gioco degli avversari.





La Sangiovannese, non ha rubato nulla e il due a uno ci sta tutto. Però la squadra di Liguori, oggi in tribuna perché squalificato, in panca c’era il mister in seconda Gilberto Vallesi, oggi non ha convinto. Si salvano in pochi da questa sconfitta. L’unico tra questi è sicuramente Bojan Aleksic.





La Sangiovannese indovina i cambi nel secondo tempo. Infatti, è proprio il neo entrato, il giovanissimo (classe 2005) Leonardo Caprio, che dopo appena 2’ minuti, va in rete al 70' su azione, portando sul 2 a 1 la Sangiovannese. Il Grosseto, corre ai ripari e inizia a fare la girandola dei cambi, che però non portano a nulla. Il risultato, dopo i 5’ minuti di recupero concessi dal signor Alessandro Pizzi della sezione Aia di Bergamo, il risultato non cambia e la gara finisce 2-1 per i valdarnesi.

Il grifone esce sconfitto dallo “Zecchini”. Una sconfitta davvero amara. Al seguito della Sangiovannese circa 100 tifosi, mentre il totale del pubblico presente è stato di 671 spettatori: un po' di più che dell’ultima gara casalinga da parte dei maremmani.