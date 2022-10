Sciopero Venator: La posizione del segretario regionale della Filctem

Fabio Berni: «Venator ritiri la procedura dei licenziamenti collettivi e contribuisca a trovare soluzioni per gli addetti dell'indotto. La vertenza va portata al tavolo regionale delle crisi industriali. Le soluzioni ci sono»



Scarlino: «La vertenza Venator – sottolinea Fabio Berni, segretario regionale della Filctem - deve approdare al tavolo regionale delle crisi industriali per trovare una composizione che non penalizzi i lavoratori, sulle spalle dei quali non può essere scaricato l'onere di risolvere le contraddizioni dell'azienda. Vanno salvaguardati sia i dipendenti di Venator che quelli delle imprese dell'indotto perché tutti hanno la stessa dignità.

L'azienda deve farsi carico della responsabilità sociale che le compete, ritirando la procedura di licenziamento collettivo e individuando soluzioni percorribili anche per i dipendenti delle imprese che gestiscono in appalto pezzi del suo ciclo produttivo. Noi siamo disponibili a ragionare sull'utilizzo di ammortizzatori sociali, nella convinzione che le difficoltà di smaltimento dei gessi rossi e il calo della domanda mondiale di biossido di titanio siano fenomeni transitori. Siamo altresì convinti che si debba ulteriormente sviluppare il percorso di confronto e collaborazione tra azienda e Regione Toscana per dare tempestiva soluzione alle questioni relative alla diminuzione degli scarti di lavorazione e all'individuazione di siti temporanei di stoccaggio».