Scatta la stagione di serie A2 dell'Hobbystore

Grosseto: Scatta sabato, alle 17, sulla pista amica “Mario Parri” di via Mercurio, la stagione del Circolo Pattinatori Hobbystore, iscritta al campionato di serie A2. I ragazzi, affidati alle cure di Carlo Gucci, dopo la promozione in prima squadra di Michele Achilli, che ha portato gran parte degli atleti in rosa dalla serie B alla serie A2, si confrontano con l’Hc Castiglione in Coppa Italia, il trofeo che apre l’annata agonistica. I biancorossi si troveranno di fronte anche la seconda squadra del Follonica, con incontri di andata e ritorno, in attesa di disputare l’impegnativo campionato dal prossimo 7 gennaio.



Il Circolo Pattinatori ha confermato il gruppo che nella passata annata ha mostrato dei buoni miglioramenti, aggiungendo alcuni graditi ritorni, a cominciare da “Gassino” Gemignani, Carlo Gucci e Alessandro Saitta, che hanno fatto parte del gruppo che ha firmato la cavalcata che ha portato Grosseto dalla serie B alla Champions League.





«La stagione di serie A2 che inizia con l’esordio in Coppa Italia – sottolinea il presidente Stefano Osti – sarà impegnativa. Quest’anno ci sarà nuovamente una retrocessione dal girone B e il primo obiettivo sarà evitare l’ultimo posto. Vogliamo comunque cercare di togliersi qualche soddisfazione. Nel gruppo ci sono giocatori esperti, che dovranno aiutare i più giovani a fare esperienza per entrare sempre più al centro della scena».

Stefano Osti spiega anche i motivi che lo hanno portato a scegliere Carlo Gucci per la panchina: «Ho scelto Carlo, perché è stato un atleta che ci ha fatto compagnia per due stagioni in un cammino importante. Da allenatore ha dimostrato buone qualità e ci fa piacere avvalerci di persone che sono state con noi. Sarà un momento di incontro tra due entità che si sono sempre rispettate. Sarà bello camminare di nuovo insieme».





La rosa del Cp Hobbystore Grosseto. Portieri: Tommaso Bruni (2003), Alessandro De Viva (2003), Gabriele Spinetti (1990). Esterni: Lorenzo Alfieri (2004), Matteo Battaglia (1998), Francesco Borracelli (1981), Marco Bianchi (1997), Riccardo Salvadori (1979), Michele Nerozzi (1982), Andrea Gemignani (1980), Carlo Gucci (1980), Alessandro Saitta (1983), Alessandro Bardini (2002), Tommaso Giusti (2007), Leonardo Ciupi (2004).

Il calendario del girone D1 della Coppa Italia di serie A2. Sabato 15 ottobre: Hobbystore Grosseto-Castiglione; domenica 23 ottobre: Follonica-Hobbystore Grosseto; sabato 29 ottobre: Castiglione-Follonica; sabato 5 novembre Castiglione-Hobbystore Grosseto; sabato 12 novembre Hobbystore Grosseto-Follonica; domenica 20 novembre: Follonica-Castiglione.