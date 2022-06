Scarlino Può: 'La minoranza non si presenta al Consiglio comunale'

"Un gesto immotivato, irrispettoso e fuori luogo"



Scarlino: Oggi, lunedì 13 giugno, si è tenuto il Consiglio comunale di Scarlino. L’opposizione non si è presentata alla seduta comunicando di non poter partecipare. «Ci pare quanto meno strano che la totalità dei consiglieri di minoranza oggi abbia avuto un impedimento e quindi non abbia potuto presenziare al Consiglio comunale – dicono dal gruppo politico di maggioranza Scarlino può –. Dato che questa mattina è stata inviata anche una domanda di attualità, alla quale non abbiamo risposto durante la seduta perché mancavano appunto i firmatari, ci viene il dubbio che su queste assenze pesi un accordo tra chi siede negli scranni di fronte a noi. Sarebbe un gesto immotivato e fuori luogo: una ripicca adolescenziale solo perché, per impegni irrimandabili, siamo stati costretti a spostare di una settimana la seduta. Questa rivalsa se fosse confermata, anche se speriamo vivamente resti solo un nostro dubbio, non fa bene alla comunità oltre che alla vita amministrativa. La minoranza ha dimostrato poco rispetto verso i suoi elettori e verso il ruolo che ricoprono. La loro assidua presenza su social e stampa, si contrappone alla scarsissima presenza in consiglio comunale, luogo principe in cui poter discutere e confrontarsi sul governo del Comune. Ma non ce ne faremo un problema: il lavoro va avanti e continueremo a impegnarci per garantire a Scarlino un futuro migliore».