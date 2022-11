Scarlino e Follonica invitati a visitare l’impianto Iren di Valencia

Sindaci e assessori sono in Spagna per valutare la proposta dell’azienda per la zona industriale scarlinese



Grosseto: I Comuni di Scarlino e di Follonica sono stati invitati da Iren a visitare l’impianto di Valencia, impianto simile a quello che l’azienda vorrebbe realizzare nella piana scarlinese. Oggi, giovedì 24 novembre, i sindaci Francesca Travison e Andrea Benini e gli assessori Cesare Spinelli (Urbanistica) e Mirjam Giorgieri (Ambiente) sono volati in Spagna per incontrare i vertici di Iren e avere modo di visitare l’impianto di carbonizzazione idrotermale (Htc).

«Sin dall’inizio abbiamo affrontato la questione con molta prudenza, visto il passato recente, cercando di valutare ogni aspetto del progetto in virtù della tutela della salute pubblica e dell’ambiente – spiega il sindaco di Scarlino, Francesca Travison –. Anche la visita di oggi va in questa direzione, così come il mandato al nostro professionista esterno per approfondire ogni aspetto della proposta di Iren».

«Dopo l’archiviazione della proposta di revamping dell'inceneritore – spiega il sindaco di Follonica, Andrea Benini – vogliamo guardare al futuro del nostro territorio, e per farlo abbiamo aperto un dialogo con il gruppo Iren. Per questo abbiamo deciso di fare visita al termovalorizzatore di Valencia, in modo da guardare da vicino le possibilità dell'azienda. Vogliamo parlare di un modello di sviluppo alternativo e di obiettivi legati all'economia circolare. Il percorso è tutto da valutare ma è importante avere esempi concreti da prendere in considerazione».

nella foto gli amministratori locali con i rappresentanti di Iren