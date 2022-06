Scarlino da sabato entra in vigore la ztl al Puntone

Da sabato 25 giugno nella zona Peep, in via Carducci e via Fucini sarà vietato accedere dalla mezzanotte alle 6



Scarlino: Entra in vigore la zona a traffico limitato al Puntone di Scarlino. Da sabato 25 giugno è previsto il divieto di accesso nella zona Peep, in via Carducci e in via Fucini per coloro che non hanno l’autorizzazione, dalla mezzanotte alle 6. Resta libero l’ingresso per i residenti, per chi abita nella zona e per coloro che hanno un immobile o una proprietà nell’area ztl.

Le autorizzazioni possono essere richieste tramite mail a: poliziamunicipale@comune.scarlino.gr.it, o per pec a comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, oppure registrandosi ai “Servizi online" sul sito www.comune.scarlino.gr.it. È possibile ricevere il permesso anche all’ufficio della Polizia municipale (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) in via Citerni a Scarlino. È prevista inoltre la consegna delle autorizzazioni al Puntone, nei locali dell’ex farmacia, martedì 21 giugno dalle 9 alle 12 e giovedì 23 giugno dalle 15 alle 18.

Per qualsiasi informazione è a disposizione la Polizia municipale ai numeri 0566 38545 o 335 1297498.