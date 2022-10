Scarichi maleodoranti, Galletti (M5S): “Disinteresse della Regione "

Grosseto: Decade senza risposta l’interrogazione regionale presentata a gennaio scorso dal Movimento 5 Stelle in merito ai miasmi provenienti dal canale Molla 2 in località Lago Bernardo, nel Comune di Grosseto. La Capogruppo in Consiglio Regionale, Irene Galletti, esprime il proprio disappunto per il disinteresse dimostrato dalla Giunta toscana per una questione molto sentita dai grossetani e dal Comitato Grosseto Aria Pulita, e presenta un nuovo atto sollecitando una celere risposta.







Per Galletti “Le maleodoranze, più volte segnalate, percepite in prossimità di alcuni corpi idrici artificiali vicini ad aree interessate da impianti di digestione anaerobica di biomasse, sono dei fenomeni da prendere seriamente in considerazione perché riguardano la salute degli abitanti oltre che quella dell’ambiente. Nell’interrogazione lasciata decadere, ma che abbiamo prontamente ripresentato” chiarisce la Cinquestelle “c’è una precisa domanda rispetto alla quale la Regione deve semplicemente chiarire le modalità con cui attua, di norma, la vigilanza sui corpi idrici artificiali, il Molla 2 in particolare.” In merito ai tempi di risposta la Capogruppo M5S esprime la propria irritazione ”Ci risulta incomprensibile come, in sei mesi, non sia stato possibile dare una risposta ad una domanda che dovrebbe essere ordinaria amministrazione. Pertanto” conclude “stigmatizziamo pubblicamente questa dimostrazione di disinteresse ed invitiamo Giani e la sua Giunta ad essere più solleciti nelle risposte che devono dare, più che a noi, alla cittadinanza locale rispetto alla quale, anche questa volta, ci siamo fatti tramite.”