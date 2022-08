Scaramelli (Italia Viva): "Grazie al Governo Draghi nasce il Biotecnopolo"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo Statuto della Fondazione



Siena: "Il Biotecnopolo di Siena grazie al Governo Draghi è realtà. L'approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dà vita al primo e unico hub italiano contro le pandemie con sede nei laboratori e negli edifici di Toscana Life Sciences. Un risultato straordinario avuto grazie al lavoro di questo Governo, della Regione Toscana, che vede arrivare sul territorio risorse e prospettive nuove nell’ecosistema italiano delle scienze della vita".

A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale. I fondi per la Fondazione senese sono per 21 milioni di euro nel biennio (9 milioni di euro nel 2022, 12 milioni per il 2023) e 16 milioni di euro l’anno dal 2024. Le funzioni di hub antipandemico saranno finanziate con risorse dal Fondo complentare del Pnrr per 340 milioni di euro.

Il Centro Nazionale Anti Pandemico (Pag.18 - 25) è nel DPCM dell' 11/7 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.