Sbarca a Castiglione "Toscana arcobaleno d'Estate"

Castiglione della Pescaia: Presentato questa mattina, mercoledì 15 giugno all’interno del Museo Casa Rossa Ximenes “Toscana Arcobaleno d’Estate”, l’appuntamento di inizio stagione giunto quest’anno alla decima edizione, che è promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il quotidiano Qn-La Nazione, Confcommercio Toscana, supportato dalle agenzie Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana.



L’evento prenderà il via venerdì 17 giugno a Lastra a Signa e si concluderà martedì 21 all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona a Castiglione della Pescaia. Una formula apprezzata che permette di scoprire le bellezze toscane abbinate a visite guidate, approfondimenti musicali e degustazioni di prodotti tipici.

«Abbiamo presentato ieri gli eventi estivi 2022 organizzati dal Comune di Castiglione della Pescaia – spiega la sindaca Elena Nappi che segue in prima persona sia le politiche culturali, che il marketing dell’ente costiero – con una varietà di appuntamenti adatti ad un pubblico di tutte le età. La gente ha voglia di spostarsi e mi arrivano quotidianamente aggiornamenti dagli addetti ai lavori dell’accoglienza che sono in forte aumento le prenotazioni sia da parte di turisti italiani che di quelli stranieri».

«Martedì 21 giugno alle ore 18:30 – riassume Nappi – per l’appuntamento castiglionese di Toscana Arcobaleno d’Estate proporremo quattro visite guidate, tre gratuite (prenotazione tramite il link https://forms.gle/kZPMaXjAHvvTe2W86) e una, quella con il barchino a pagamento (con prenotazione a Maremmagica 056420298 – 3890031369 – 3487743201 info@maremma-online.it). Al termine di queste escursioni nel piazzale antistante l’edificio che domina la riserva naturale si terrà una degustazione di prodotti tipici locali offerti da Coldiretti con in sottofondo musica jazz live proposta dai giovani musicisti dell’Associazione Agimus di Grosseto diretti dal maestro Gloria Mazzi».

«Abbiamo all’attivo su Castiglione della Pescaia – aggiunge Nappi – numeri sulle presenze turistiche del 2021 che ci hanno collocato al secondo posto in Toscana, meglio di noi ha fatto solamente Firenze. Questa amministrazione, dopo aver raggiunto un traguardo così prestigioso non si è adagiata, anzi, senza tralasciare niente, ha continuato a confrontarsi con gli operatori turistici portando avanti innovazioni sul territorio per renderlo sempre più appetibile a chi lo sceglie per le proprie vacanze».

«Arcobaleno d’estate è l’evento che, da ormai dieci anni, dà avvio alla stagione estiva – commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - anche quest’anno, la provincia di Grosseto sarà tra le protagoniste del cartellone degli eventi e questa volta proprio nel primo giorno d’estate, saremo a Castiglione della Pescaia in un luogo come la riserva naturalistica della Diaccia Botrona che ci racconta l’anima vera della Maremma, tra panorami incantati, profumi e sapori delle tradizioni enogastronomiche. La nostra associazione supporta questa iniziativa con la Regione, la Nazione e gli altri partner sin dall’inizio, non solo per promuovere il territorio e le imprese che vi operano, ma anche per rafforzare e consolidare i rapporti con le istituzioni, le altre associazioni e gli enti locali, così come per dare vita a nuove collaborazioni nell’esclusivo interesse collettivo e per lo sviluppo economico. Come Confcommercio siamo vocati allo sviluppo delle reti d’impresa, a livello concettuale e come forma giuridica, e crediamo che il lavoro condiviso sia quello che porta i frutti migliori».

«Accogliamo con enorme piacere l’attenzione che riversa su di noi la Regione Toscana e gli altri organizzatori di Toscana Arcobaleno d’Estate – conclude Elena Nappi - sono questi i segnali che la mia amministrazione apprezza e che ci spronano a proseguire nel migliorarci».