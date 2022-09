Sara Renda e Tamara Taiti presentano “le simmetrie del caso”

Al salotto di Italo Calvino sabato 10 settembre alle ore 18:00



Castiglione della Pescaia: “Le simmetrie del caso”, romanzo scritto a quattro mani da Sara Renda e Tamara Taiti sarà presentato domani sabato 10 settembre alle ore 18:00 nel giardino della Biblioteca comunale in via IV Novembre, dove è in corso di svolgimento “Il salotto di Italo Calvino”, la rassegna letteraria del Comune di Castiglione della Pescaia, giunta alla sesta edizione.

Il libro è stato scelto e proposto dall’Unitre della cittadina balneare che con questo appuntamento aprirà l’anno accademico. Sono due le storie che compongono "Le simmetrie del caso", la prima ambientata a San Francisco alla fine degli anni trenta quando venne inaugurato il Golden Gate Bridge e l’altra a Venezia nei giorni nostri. Le autrici dialogheranno al “Salotto” con Deborah Coron.