Sara Donzelli è La Lettrice 2022

Castiglione della Pescaia: La rassegna “La Lettrice”, dopo la prima serata dedicata a Sciascia, torna lunedì 11 luglio alle 21.30 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista nel borgo di Castiglione della Pescaia. Protagonista l'attrice Sara Donzelli che conduce la platea in un viaggio tra il bene e il male, filo rosso di questa sesta edizione.

Nel secondo appuntamento, lunedì 11 luglio, Sara Donzelli darà voce al romanzo “Tre piani” dell'autore israeliano Eschkol Nevo, da cui Nanni Moretti ha tratto il suo ultimo film, presentato a Cannes nel 2021. Nevo si inoltra nel cuore delle relazioni umane: dal bisogno di amore al tradimento, dal sospetto alla paura di lasciarsi andare. Il romanzo è ambientato in una tranquilla palazzina borghese con parcheggio ordinatissimo, piante perfettamente potate e citofono appena rinnovato; ma dietro quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore. Ed è l’inaspettato che nel “terzo piano” del romanzo cambierà radicalmente la vita di Dvora, giudice sessantaseienne appena rimasta vedova, materializzandosi in incontri inaspettati durante la Protesta delle Tende del 2011, nel centro di Tel Aviv, in cui la gioventù israeliana proclamò la propria rivoluzione a fianco della Primavera araba che stava infiammando il Medio Oriente.

Gli incontri, con la cura scenica di Giorgio Zorcù, proseguiranno – sempre di lunedì alle 21.30 – il 18 e il 25 luglio; l'1, l'8 e il 29 agosto. L'ingresso è gratuito e non serve la prenotazione. “La Lettrice”, opera dell'Accademia Mutamenti, è organizzata con il sostegno del Comune di Castiglione della Pescaia.

Info 388 5850722 - info@accademiamutamenti.it