Sport Sarà ancora Final four: il Villa Croci under 18 vince e punta al titolo 26 settembre 2022

26 settembre 2022 122

122

Redazione I ragazzi di Alessandro Cappuccini passano il turno, vincendo a Nettuno contro il Macerata e i Lions

Grosseto: Il Villa Croci Bsc Grosseto under 18 si conferma ai vertici nazionali, approdando alle Final four. I biancorossi, guidati dal manager Alessandro Cappuccini, sabato scorso a Nettuno, si sono imposti per 4-0 contro l’Hotsand Macerata e 8-1 contro i Lions. “Siamo davvero felici del traguardo che abbiamo raggiunto – commenta Alessandro Cappuccini, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 -. Andiamo alle finali nazionali per la seconda volta in tre anni e vogliamo ripetere il successo del 2020, quando ci laureammo campioni d’Italia”. Un successo, dunque, che si affianca a quello della prima squadra che, pochi giorni fa, ha disputato la Final four con San Marino, Bologna e Parma. La Final four si terrà a Modena, domenica 2 ottobre, e vedrà i biancorossi impegnati in semifinale contro il Torre Pedrera, mentre il Padova sfiderà il Ronchi dei legionari. A seguire, tra le due formazioni vincitrici, si disputerà la finale.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Sarà ancora Final four: il Villa Croci under 18 vince e punta al titolo Sarà ancora Final four: il Villa Croci under 18 vince e punta al titolo 2022-09-26T15:42:00+02:00 222 it Sarà ancora Final four: il Villa Croci under 18 vince e punta al titolo. I ragazzi di Alessandro Cappuccini passano il turno, vincendo a Nettuno contro il Macerata e i Lions PT1M /media/images/Villa-Croci-Bsc-Grosseto-under-18.jpg /media/images/thumbs/x600-Villa-Croci-Bsc-Grosseto-under-18.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 26 Sep 2022 15:42:00 GMT