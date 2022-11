Attualità Santa Fiora per le donne iraniane 25 novembre 2022

Redazione Domenica 27 novembre sfileranno le auto con un drappo nero a sostegno della lotta per la libertà delle donne. Con la partecipazione dell’attrice Cristiana dell’Anna

Santa Fiora: Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Santa Fiora si è vestita di rosso. Pro loco e Centro commerciale naturale hanno addobbato con fiocchi rossi le panchine della piazza principale e le attività commerciali per dire NO alla violenza contro le donne. Le iniziative proseguono domenica 27 novembre: grazie alla collaborazione tra Comune di Santa Fiora, associazione la Casa di Hilde e il Gruppo Donne Insieme Santa Fiora, alle ore 12 di domenica è previsto un raduno di auto davanti al Portone, nel centro storico. A tutti i partecipanti sarà distribuito un velo nero da fissare al finestrino dell’automobile, a sostegno della lotta delle donne iraniane. Le auto sfileranno con il drappo nero per il paese per poi arrivare nella piazza di fronte al Teatro Andrea Camilleri a Santa Fiora. Da lì il corteo si sposterà a piedi fino al Parco della Rimembranza, dove alle 12 e 30 sarà inaugurata la panchina rossa, simbolo del rifiuto della violenza sulle donne. Parteciperà all’iniziativa anche l’attrice Cristiana dell’Anna con delle letture. Interverranno: Monica Fanciulli, membro della Commissione Pari Opportunità dell'Unione dei Comuni; Beatrice Forteschi, consigliere del Comune di Santa Fiora con Delega alle Pari Opportunità; il Gruppo Donne Insieme - Santa Fiora; Don Gino Governi, Parroco di Santa Fiora. Seguici





