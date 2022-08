Santa Fiora, passeggiata per il bosco: prenotazioni aperte

Santa Fiora: Sono aperte le prenotazioni per partecipare alla passeggiata nel bosco organizzata dallo Sci Club Santa Fiora per sabato 6 agosto. Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 9 e 30, nel centro storico di Santa Fiora, piazza Garibaldi, davanti all’ufficio turistico. Una volta usciti dal paese la passeggiata proseguirà verso i castagneti spontanei e i marroneti, fino alle Mura del Terraio, da cui si può godere una vista meravigliosa del Monte Amiata e su La Valle, che sarà la destinazione finale. L’arrivo a La Valle è previsto per le ore 12. Nell’area picnic sarà organizzata una grigliata di carne. Ci sarà anche del cocomero, acqua e vino.

Per partecipare il costo dell’iniziativa a persona è di 15 euro. Si raccomanda abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua e cappellino. Prenotazione obbligatoria telefonando all’ufficio turistico: 0564 977142.