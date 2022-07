Finanza Santa Fiora, lavoro in Comune, pubblicati due bandi 25 luglio 2022

Redazione I bandi sono pubblicati sul sito internet del Comune Santa Fiora: Occasioni di lavoro nel Comune di Santa Fiora. È indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo part time al 50% e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D posizione economica D1. Il bando scade il 18 agosto.

Il Comune ha inoltre pubblicato un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo. Il bando scade il 20 agosto. I bandi sono pubblicati sul sito internet del Comune di Santa Fiora.





