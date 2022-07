Sant'Anna patrona dei naviganti ad Artemare Club

Auguri a tutte le Anna, con speciale sentimento alle residenti delle Contrade Marittime da parte di Artemare Club! Si, perchè oggi si festeggia Sant'Anna, madre di Maria Vergine, la Stella Maris dei marinai, che è ricordata il 26 luglio di ogni anno in diversi luoghi di mare e all’Associazione di Porto Santo Stefano con pubblicazioni che la riguardano perché patrona dei naviganti.



La devozione a questa Santa, anche protettrice delle spose e delle madri, unita a Gioacchino, sterile dopo lunghe preghiere e già avanti con l'età, perche' madre della Madonna, come riportato nei racconti trasmessi nei Vangeli apocrifi. Il suo culto compare nel secolo sesto in oriente e nel secolo ottavo in occidente, la sua festa si diffonde sempre più col secolo dodicesimo, nel quindicesimo secolo è estesa quasi a tutta l'Europa, in Oriente la festa di precetto si festeggia il 25 Luglio, in occidente il 26 Luglio.

Anna, nome femminile di origine ebraiche, significa grazia, pietà, misericordia, graziosa, benedetta e benefica, è estremamente tradizionale e diffuso nella storia, oltre al nome puro si contano tantissime variante composte, come Annachiara, Annabella, Annalaura, Annamaria, Marianna.

E’ il nome più ricorrente nelle canzoni, ben 21 sono dedicate ad Anna, "Anna e Marco" di Lucio Dalla, “Anna” di Lucio Battisti, “Cambierà" di Neffa, "Perdendo Anna" di Umberto Tozzi, "Anna" di Andrea Bonomo, "Anna" dei Cugini di Campagna, "Anna" di Anna Oxa, "Anna Aspettavo Te" di Francesco Renga, "Anna Di Francia" di Claudio Lolli, "Anna Di Primavera" di Ivano Fossati, "Anna e il freddo" che ha di Enrico Ruggeri, "Anna dimmi di Sì" di Laura Pausini, "Anna è" di Manuela Villa, "Anna eri Bella" di Lena Biolcati, "Anna verrà" di Pino Daniele, "Anna viviamo" di Marco Masini, "Anna ti Ricordi" di Riccardo Fogli, "Anna ti Guardo Stasera" di Gianni Togni, "Anna solatia" di Zucchero e "Canzone per Anna" di Francesco Guccini. Auguri auguri ancora a tutte le Anna!