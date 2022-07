Sanità, Marrini: “Benini lancia appelli tardivi'

Follonica: “Non appena ho terminato di vedere il video del sindaco Benini, in cui denuncia i tagli al Punto di primo soccorso e alla guardia medica di Follonica, mi sono tornati alla mente quei suoi sorrisi ironici quando anche io segnalavo in Consiglio comunale questo genere di criticità. Adesso che si trova con le spalle al muro, il suo appello sembra come quello del protagonista della favola di Esopo ‘Al lupo! Al lupo’”.







Sandro Marrini, consigliere comunale della Città del Golfo, commenta con amarezza e con un pizzico di sarcasmo le parole del primo cittadino sui tagli alla sanità follonichese. “E’ vergognoso che un sindaco, al secondo mandato, si renda conto solamente ora, con la stagione estiva appena iniziata e con un afflusso di turisti che si preannuncia massiccio come negli ultimi anni, che il Punto di primo soccorso della seconda città della provincia sia stato di fatto smantellato e che la guardia medica sia disponibile solamente nei weekend – sottolinea Marrini -. Caro sindaco, tu eri ben saldo nella tua poltrona in municipio, seduto nel tuo comodo ufficio, mentre io, in questi anni, giravo per la città ascoltando le rimostranze dei follonichesi, giustamente preoccupati per le problematiche di un settore cardine della società. Basti pensare alla petizione per l’ambulatorio pediatrico in città: migliaia di genitori, all’unisono, hanno rivolto questo appello alla massima autorità cittadina in ambito sanitario e Benini ha fatto spallucce. E allo stesso modo si è comportato, sempre con quel sorriso ironico, per quanto riguarda le criticità della psichiatria infantile, della diabetologia, della radiologia. La situazione del Punto di primo soccorso è solamente la punta di un iceberg che sta facendo colare a picco la sanità follonichese, fra l’indifferenza più totale del primo cittadino”.

“Nel suo accorato video, Benini parla di una situazione scandalosa, ma sono almeno 15 anni che la sanità cittadina versa in queste condizioni – continua Marrini -. Adesso, il suo grido d’allarme è tardivo: non si può chiudere la stalla quando ormai i buoi sono scappati. Sembra una presa in giro nei confronti dei cittadini: le parole del sindaco sono solamente frasi di una persona che, in quasi due mandati interi, si è completamente disinteressata di questo ambito. Tante volte gli ho chiesto di unirsi alle mie battaglie, ma mi ha risposto sempre in modo evasivo”.

“La Asl ha giustificato le problematiche del Primo soccorso parlando di ‘una situazione del tutto contingente che si è creata per la momentanea concomitanza di ferie e di carenza di medici’ – termina Marrini -. Con la solita nota, l’Azienda sanitaria si arrampica sugli specchi. Io, come ormai sto facendo da oltre un decennio, vigilerò attentamente per il bene dei cittadini e per tutelare la loro salute. Mi auguro che anche Benini non si limiti a semplici videomessaggi su Facebook, ma possa agire concretamente per garantire quel presidio sanitario che una città come Follonica ha il diritto di avere e che ha il dovere di offrire a residenti e turisti”.