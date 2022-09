Sanità. Lega: in Toscana mancano circa mille medici. Abolire numero chiuso a Medicina

Firenze: “In Toscana mancano circa mille medici. Una carenza pesante che grava sul sistema sanitario della nostra regione. La Lega ha una soluzione concreta per risolvere questo problema: cancellare il numero chiuso a Medicina.

Una proposta che emula il modello francese dove si accede senza test di ingresso al primo anno di facoltà. Così tutti i ragazzi e le ragazze che fanno domanda avranno libero accesso e la selezione sarà fisiologica in base ai voti del secondo anno. Il costo per lo Stato sarebbe a zero e verrebbero premiati il merito e lo studio, non la fortuna. Ovviamente adegueremo parallelamente le borse di specializzazione, anch’esse ad oggi insufficienti. Un aiuto reale e tangibile, non solo per i nostri giovani, ma soprattutto per la sanità della Toscana". Lo dichiarano il deputato e coordinatore della Lega in Toscana, Mario Lolini, assieme al responsabile regionale del dipartimento Giovani, Manfredi Ruggero.