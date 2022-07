San Rocco Festival: al via la terza edizione

Teatro, danza, musica, arti visive. Un mese di eventi a Marina di Grosseto dal 21 luglio al 21 agosto 2022

Marina di Grosseto: Sarà la mostra “Calendario Pediatria 2023” a inaugurare la terza edizione del San Rocco Festival, giovedì 21 luglio alle ore 18.30, alla Rotonda di Marina di Grosseto. In esposizione 12 tavole, una per ogni mese dell’anno: 8 dipinti di Armando Orfeo e Germano Paolini, e 4 foto di Carlo Bonazza; il Calendario è prodotto da Photoedizioni, e il ricavato della vendita sarà destinato al reparto Pediatria dell'ospedale Misericordia di Grosseto. La mostra potrà essere visitata fino al 31 luglio, con ingresso gratuito.





La giornata inaugurale del festival proseguirà alle 21.30 al Forte San Rocco di Marina con il concerto “E si continua il canto – Il mondo di EdicoAcustica”: una grande festa della musica per ricordare Michele Scuffiotti, l'edicolante e musicista grossetano scomparso prematuramente a marzo, e far ripartire il progetto, intorno a cui si è creata una bella e inattesa mobilitazione: artisti dalla Maremma e da tutta Italia e staff tecnico partecipano a titolo gratuito per supportare al massimo l'associazione appena costituita e il nuovo progetto dell’Edicola Viaggiante, un sogno che stava molto a cuore a Michele: un’edicola sonora che si fa mobile e va in giro per l’Italia a scovare nuovi talenti. Sul palco le voci e i mondi sonori di Claudio Venturi, Riccardo Nucci, Luna, Irene Biagioli, Irene Di Brino, Laura Nepi, Luciano Kiti, Caterina Guazzi, Alessandro Bigozzi, Daniele Sarno, Carlo Mercadante e Luca Berti. Ospiti della serata i cantautori romani Alessandro D'Orazi e Mauto, la cantautrice Roberta Giallo, l'arpista rock Micol e la cantautrice e polistrumentista Joy; ogni artista porterà un brano del grande repertorio della musica d'autore italiana, accompagnato dalla band storica di EdicolAcustica. A Guazzi e D'Alò il compito di prendere per mano gli spettatori e accompagnarli in un racconto musicale da brividi.

Il San Rocco Festival, nato quasi per scommessa dopo il momento durissimo del primo lockdown, è diventato un punto fermo dell'offerta culturale maremmana, con riconoscimenti ministeriali, e proporrà, dal 21 luglio al 21 agosto al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, spettacoli di teatro, danza e musica, mostre e uno spazio bambini.





«Il successo di pubblico della prima edizione – osserva il direttore artistico, Giorgio Zorcù – si è rinnovato nel 2021, dove si è aggiunta la fiducia delle istituzioni al massimo livello: è stato uno dei capisaldi del dossier di Capitale Italiana della Cultura 2024, e riconosciuto come Festival multidisciplinare di interesse nazionale, guadagnandosi il contributo del ministero della Cultura. Abbiamo voluto onorare l’affetto e la fiducia rilanciando la sfida artistica con un respiro internazionale, che arriva soprattutto dalla danza, da Joy Alpuerto Ritter, nuova star della danza mondiale, alla grande coreografa statunitense Martha Clarke; d’eccellenza le tre serate di musica: oltre EdicolAcustica ci sarà la Fondazione Il Sole con la Blues Night solidale, protagonista Fabio Treves, e Grey Cat Music con il trio di Rita Marcotulli. Tra i grandi interpreti del teatro spicca Armando Punzo che, con la Compagnia della Fortezza di Volterra, ha creato capolavori indimenticabili; l’arte d’attore di Enrico Messina; le struggenti invenzioni drammaturgiche di Michele Santeramo, felice ritorno che legge in anteprima il suo ultimo testo; per finire con il giovanissimo Matthias Martelli con due giullarate da Mistero Buffo di Dario Fo, avuto in eredità per intercessione di Eugenio Allegri, regista della pièce, altra dolorosa scomparsa improvvisa a cui vogliamo rendere omaggio. Sara Donzelli ci guiderà - oltre che in un divertente pomeriggio dedicato a Pinocchio per bambini e famiglie - nei due format spettacolari che caratterizzano il Festival: il recital con la Banda Improvvisa di Orio Odori e Materiali Sonori, a cui si aggiunge il canto di Francesca Breschi per una serata dedicata a Pier Paolo Pasolini; e come voce fuori campo nel videomapping Il conte di Montecristo, con gli acquarelli di Carlo Rispoli, il pianoforte di Angelo Comisso e animazione grafica dei Q2 Visual, Irene Bigattini e Michele Guidarini. Le tavole di Rispoli saranno esposte alla Rotinda dal 5 agosto, nella seconda mostra che farà da cornice alò festival».

La rassegna è organizzata da Accademia Mutamenti – compagnia teatrale e factory di progetti artistici – e Pro Loco di Marina e Principina, grazie al contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e di tante aziende del territorio. Di fondamentale importanza è il sostegno di Fondazione CR Firenze, oltre a quello di molti sponsor locali, primi fra tutti Banca Tema, Farmacia Zuccheri, Vivaio Principina.

Anche quest'anno il San Rocco Festival sarà seguito a settembre da Dune, campus creativo nella natura a Principina a Mare, e a ottobre dal Festival d'Autunno a Grosseto.

BIGLIETTI: ingresso 10 €, ridotti 8 € (under 25, over 65, soci Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, soci Fondazione Grosseto Cultura); serata Blues Night 5 agosto posto unico 15 € (serata di beneficenza, l’incasso sarà interamente devoluto alla Fondazione Il Sole); Divertiamoci con Pinocchio del 10 agosto € 3. Mostre ingresso gratuito. I biglietti si possono acquistare in prevendita online sul sito www.sanroccofestival.it oppure a Marina di Grosseto da Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre 87 – Tel. 0564 330093 - (€ 0,50 diritto di prevendita); a Grosseto alla Tabaccheria Stolzi Moris in via Roma 58 – Tel. 0564 21521 - (€ 0,50 diritto di prevendita). I biglietti possono essere acquistati anche la sera stessa dello spettacolo, all'ingresso del Forte San Rocco (salvo non siano già esauriti in prevendita).





Programma San Rocco Festival 2022 - Spettacoli e concerti al Forte San Rocco di Marina di Grosseto

21 luglio, ore 21.30 – “E si continua il canto”, concerto promosso da EdicolAcustica.

24 luglio, ore 21.30 – “Orlando furiosamente solo rotolando”, spettacolo teatrale messo in scena e raccontato da Enrico Messina.

27 luglio, ore 21.30 – spettacoli di danza con il Balletto di Toscana in “QuattroQuarti” e la performer Joy Alpuerto Ritter in “Babae”.

30 luglio, ore 21.30 – “Dance concert”: il progetto unisce tre artiste che vivono e lavorano in contesti culturali molto diversi: Giselda Ranieri in Italia, Elisabeth Schilling tra Germania e Lussemburgo e Lorin Sookool in Sudafrica.

3 agosto, ore 21.30 – (anteprima nazionale) reading e musica dal vivo con Michele Santeramo e Sergio Altamura in “Gennaro Jovine”.

5 agosto, ore 21.30 – la Blues Night con Fabio Treves e la sua Blues Band il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Il Sole.

9 agosto, ore 21.30 – lo spettacolo teatrale “Il figlio della tempesta” con Andrea Salvadori e Armando Punzo.

10 agosto, ore 18 – lettura e percorso creativo per bambini “Divertiamoci con Pinocchio”, insieme a Sara Donzelli.

11 agosto, ore 21.30 (prima nazionale) il recital “Pasolini: frammenti in forma di rosa” di Accademia Mutamenti, Banda Improvvisa e Francesca Breschi

13 agosto, ore 21.30 – lo spettacolo di teatro danza “God's Fool” (Il folletto di Dio) , ideato e diretto dalla statunitense Martha Clarke.

16 agosto, ore 21.30 – (prima nazionale) il videomapping poetico “Il conte di Montecristo” con le illustrazioni di Carlo Rispoli.

18 agosto, ore 21.30 – Grey Cat Jazz Festival, concerto con Marcotulli, Golino, Tavolazzi.

21 agosto, ore 21.30 – lo spettacolo teatrale “Il primo miracolo di Gesù Bambino” con Matthias Martelli.

Mostre a La Rotonda di Marina di Grosseto

21 luglio, ore 18.30 – le immagini del Calendario Orfeo 2023: Carlo Bonazza, Armando Orfeo, Germano Paolini (fino al 31 luglio).

5 agosto, ore 18.30 – vernissage della mostra Il Conte di Montecristo: gli acquerelli di Carlo Rispoli (fino al 21 agosto).