Saluti all'Ispettore Cinzia Bonari dai colleghi della Questura

Il Segretario Provinciale Generale del sindacato “Equilibrio Sicurezza" Margherita Procopio: "Saluti alla collega Cinzia Bonari Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Questura di Grosseto ed in servizio alla Squadra Mobile"

Grosseto: "Carissima Cinzia, nel momento in cui ti appresti a lasciare la Polizia di Stato per il meritato riposo, a conclusione del percorso ultra trentennale, voglio ringraziarti a nome del sindacato “Equilibrio Sicurezza il Sindacato dei Poliziotti”, di tanti colleghi e del Dirigente della Squadra Mobile Dr. Buccini, per ciò che hai dato e significato per la Questura di Grosseto.

Da Agente ad Ispettore, hai svolto il tuo compito, in diverse qualifiche e ruoli, in uffici e ambiti diversi dalla Questura di Torino, alla Polfer di Grosseto e infine alla Questura di Grosseto, dove ha operato negli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Ufficio Personale, Divisione Polizia Anticrimine e Squadra Mobile, sempre con altissimo senso del dovere, con competenza riconosciuta dai Dirigenti, Colleghi e Autorità Giudiziaria, con passione e impegno vero.

In ogni Ufficio ti sei inserita senza alcun problema dimostrando con orgoglio di appartenere ad una categoria di poliziotti e di lavoro difficile e delicata, ma dignitosa e privilegiata per la possibilità di ottenere grandi gratificazioni sul piano umano e etico.

Hai dato molto alla società grossetana, a tutti noi colleghi e alla Polizia di Stato, il che ti ha dato la possibilità di ricevere molto in termini di crescita umana e professionale da tutti quelli che hai incontrato, consentendoti di operare con spirito di servizio, con diligenza e con determinazione.

Nei momenti difficili hai elargito umanità e solidarietà, regalando sempre un sorriso e tendendo una mano a chi ne aveva bisogno, per poter dare agli altri il Meglio e di Più ..…..

Ti auguro e ti auguriamo ogni bene, soprattutto la salute, e tutto ciò che desideri per questo nuovo capitolo della tua vita… che inizia proprio oggi, due dicembre duemilaventidue, e che è importante che le tue energie siano indirizzate e rivolte verso quelle attività ed hobby che ti danno gratificazione e piacere, e che soddisfano le tue più intime esigenze e i tuoi bisogni interiori … e con questo auspicio …

TANTISSIMI AUGURI"

Il Segretario Provinciale Generale Margherita Procopio