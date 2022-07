Salotti letterari e chitarra classica: ecco gli appuntamenti del weekend

Tanti ospiti, tra cui Daria Bignardi in collegamento, per gli eventi di sabato 23 e domenica 24 luglio



Capalbio: Prosegue la stagione culturale promossa dal Comune e da Fondazione Capalbio. Sarà un weekend all’insegna della letteratura e della musica quello in programma per sabato 23 e domenica 24 luglio. “Siamo davvero felici – commenta Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – della partecipazione dei cittadini e dei turisti che stanno riscuotendo i nostri appuntamenti estivi. La speranza, ovviamente, è che i numeri continuino a crescere anche nelle prossime settimane”.





Si comincerà sabato 23 luglio, alle ore 19, alla terrazza de Il Frantoio in piazza della Provvidenza con “I libri che ci hanno rovinato la vita”. Parteciperanno Emmanuelle De Villepin, Monica Guerritore, Giosuè Calaciura, Fabio Stassi e Marco De Franchi. In collegamento, inoltre, interverrà Daria Bignardi. Domenica 24 luglio, sempre alle ore 19, alla Galleria Il Frantoio si terrà la presentazione del libro di Lorenza Pieri, “Erosione”, con la conduzione di Daniele Petruccioli. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it. “Ci teniamo a sottolineare ancora una volta – dichiarano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura – la positiva collaborazione con Fondazione. Gli eventi della nostra stagione culturale arricchiscono l’estate del territorio, valorizzando l’arte in tutte le sue forme. Un successo che, alla luce anche delle tante difficoltà di questi anni in cui il settore della cultura ha subito un terribile colpo, ha un significato ancor più importante”. Per quanto riguarda il mondo della musica, sabato 23 luglio, alle ore 21.30, all’Anfiteatro del Leccio si terrà il concerto di chitarra classica con il maestro Massimo Delle Cese, “Omaggio a Filippo Nicosia”. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0564 896611.