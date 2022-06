Salario minimo. Nisini (Lega): "Bene fissare i criteri ma no obbligo"

Taglio cuneo e maggiori tutele economiche per i lavoratori.



Roma: "Siamo sempre più poveri, corriamo il pericolo di non produrre più ricchezza e la desertificazione economica e occupazionale sono un rischio reale. La crescita dei prezzi trainata dal rincaro energie sta riducendo il potere si acquisto delle famiglie. Il salario minimo non è la soluzione. Bene fissare i criteri ma no ad obblighi di nessun tipo. Serve ridurre il cuneo, innalzare i salari e non fare politiche al ribasso che rischiano di compromettere ulteriormente la situazione.



Oggi dobbiamo incentivare ancor di piu' l'estensione della contrattazione ed eliminare quei contratti che fanno dumping. Soprattutto dobbiamo aiutare le imprese ad assumere, incentivando e favorendo l'inserimento dei giovani e lo sviluppo del capitale umano".

Così il sottosegretario al Ministero del lavoro e politiche sociali, Tiziana Nisini dopo la dichiarazione del commissario europeo al Lavoro, Nicolas Schmit, in conferenza stampa dopo l'accordo Ue sul salario minimo.