Sala cinema Tirreno: Capalbio vince 90mila euro per la riqualificazione

Il Comune è risultato vincitore del bando Spazi attivi di Fondazione CR Firenze, che sosterrà così una parte dell’investimento totale di 180mila euro per la struttura di Borgo Carige



Capalbio: Sarà un investimento da 180mila euro quello che il Comune di Capalbio metterà in atto per la Sala cinema Tirreno di Borgo Carige. L’amministrazione capalbiese, dimostrandosi ancora una volta capace di reperire risorse esogene al bilancio per la crescita del territorio, si è aggiudicata il bando della Fondazione CR Firenze per la riqualificazione e la riattivazione culturale dello spazio, ottenendo così un contributo di 90mila euro.

“Siamo davvero orgogliosi – dichiara il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini – del risultato ottenuto. Poter intercettare risorse economiche esterne è un vantaggio per il territorio, oltre che un grande merito del nostro personale. Aver istituito lo Sportello supporto impresa, un ufficio che tra i tanti compiti ha anche quello di facilitare il reperimento dei finanziamenti, è stata una decisione che si dimostra ancora una volta funzionale per lo sviluppo della nostra area”.

Le operazioni di riqualificazione della Sala cinema Tirreno saranno finalizzate alla riattivazione di un’attività culturale continuativa a vantaggio dei cittadini e dei turisti. Uno spazio, dunque, destinato al cinema, alle manifestazioni teatrali, ai concerti, alla presentazione dei libri e allo svolgimento di laboratori e corsi dedicati alle arti in generale.

“Dopo molti anni di scarso utilizzo – prosegue Gianfranco Chelini – la struttura tornerà al servizio della comunità, divenendo uno dei centri nevralgici della cultura e della socialità del territorio. Ringrazio la Fondazione CR Firenze per il finanziamento e per l’opportunità offerta. Adesso dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, reperendo sempre più fondi funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione del nostro meraviglioso comune”.