Sagre ed Eventi Gastronomici in Toscana 2022

Quale modo migliore per scoprire l’anima vera di un territorio che non approfondendo le sue tradizioni culinarie?

La Toscana ha un patrimonio ricchissimo dal punto di vista gastronomico e le sagre sono l’occasione migliore per riscoprire i sapori tipici locali: menù semplici ma goloso, a basso costo e accompagnati da feste medievali e festival musicali. In vista dell’inizio della stagione estiva, ecco le sagre e gli eventi gastronomici da non perdere in Toscana per l’estate 2022.



Festa del Tortello e del Porcino, Vicchio (FI) - Dal 01/06/2022 al 03/07/2022

La sagra di Vicchio si svolge presso il Lago Viola, un incantevole luogo immerso nella natura, l'ideale anche per passeggiare e stare in compagnia. Il menù della festa è improntato alla valorizzazione dei prodotti e della gastronomia del Mugello, con una particolare attenzione a quelli di stagione. Si potranno infatti gustare: tortelli fatti a mano, e anche specialità come i funghi porcini e altri prodotti di stagione. Nell'occasione inoltre sarà celebrata la bistecca di Chianina, con alcuni piatti a base di questa favolosa carne.





Sagra della Bistecca con Fungo Porcino, Impruneta (FI) - Dal 24/06/2022 al 10/07/2022

Immersa nel verde del parco che circonda il Circolo Ricreativo di Pozzolatico, questa sagra propone un menù semplice e gustoso. Antipasti, primi e dessert fanno da cornice a quello che è il piatto forte: la bistecca, proposta in porzioni di ½ e 1 Kg e accompagnata da ottimi funghi porcini. Gli stand gastronomici resteranno aperti tutte le sere dalle 19:30.

Sagra dello Stinco, Sabbiano (AR) - Dal 16/06/2022 al 26/06/2022

L’appetitosa Sagra dello Stinco 2022 a Capolona, nel comune aretino di Subbiano, dà appuntamento al Circolo APS Il Ponte per due weekend di fila: dal 16 al 19 e dal 24 al 26 giugno. Il menù di questa invitante kermesse gastronomica casentinese include specialità quali lo stesso stinco, ma anche ottimi primi piatti, carne e pizze. Tutte le sere saranno poi allietate dalla presenza musicale di alcune tra le più rinomate orchestre da ballo. La serata della domenica del 26 giugno si chiude in gran bellezza con un magnifico spettacolo di fuochi di artificio.





Sagra della Pappardella, Castagneto Carducci (LI) - Dal 23/06/2022 al 26/06/2022

Dal 23 al 26 giugno a Donoratico si potranno mangiare gustosi primi piatti a base di pappardelle e divertirsi al fresco delle serate estive. A partire dalle ore 19 gli stand aprono le loro cucine proponendo le pappardelle al sugo di cinghiale, i tortelli freschi, le grigliate miste e molto altro. Nel corso della Sagra della Pappardella si potrà ballare grazie alle orchestre da ballo, mentre i più piccoli potranno divertirsi con dei giochi a loro dedicati.

Festa della Ciliegia, Castel San Niccolò (AR) - Dal 25/06/2022 al 26/06/2022

Organizzata dall'Associazione Culturale Festa della Ciliegia in collaborazione con i tanti volontari locali, la 36esima edizione della Festa della Ciliegia prevede un gustoso menù di specialità del Casentino a base di prodotti locali. Ristorante e ballo tutte le sere.

Sagra del Tortello Maremmano, Monterotondo Marittimo (GR) - Dal 24/06/2022 al 26/06/2022

Protagonista della sagra di Monterotondo Marittimo è il tortello maremmano, preparato con ricotta e verdure, ma non mancheranno altre specialità della cucina rustica locale. I tortelli serviti saranno rigorosamente freschi, preparati dalle sapienti mani dei volontari locali. Gli stand gastronomici resteranno aperti per cena alle 19:00. Tutte le sere aperitivo dalle 18:30. In occasione della sagra sono previsti vari eventi di animazione e spettacoli.





Sagra della Bistecca Chianina, Sestino (AR) - Dal 24/06/2022 al 26/06/2022

Situato ai confini con l'Emilia Romagna e le Marche, Sestino è un paese appenninico a grande vocazione pastorale, dove operano numerosi allevatori di Chianina, ed è per questo che da oltre vent'anni dà luogo alla sagra dedicata alle prelibate carni di questo animale. Ogni anno il paese è teatro di un grande banchetto a cielo aperto, dove non mancherà neanche il divertimento grazie numerosi eventi sia musicali che di rievocazione storica.

Sagra della Miseria, Colle Val D'Elsa (SI) - Dal 04/06/2022 al 26/06/2022

Il centro storico di Colle Val d'Elsa ospiterà, dal 4 al 26 giugno 2022, la 35esima edizione della sagra della miseria. La sagra vuole valorizzare e riscoprire i sapori della cucina povera contadina. Il menù prevede infatti piatti come le zuppe, sia di pane che di ceci o di farro, altri piatti a base di pane come la panzanella, la pappa al pomodoro e le bruschette. Tra i secondi ci saranno le acciughe e il baccalà, oltre che le polpette di carne e la porchetta, mentre tra i contorni spiccano ovviamente i fagioli.

