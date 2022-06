Sabato, musica e ballo a Barbanella

Grosseto: E' festa a Barbanella. L’evento è un’ottima occasione per incontrarsi nel quartiere della nostra cittadina e deliziarsi attraverso spettacoli e performance di canto e ballo in una serata estiva a tutto ritmo. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Barbanella con il patrocinio del Comune di Grosseto, si terrà il giorno sabato 18 giugno in via De Amicis a Grosseto dalle ore 20.00 alle ore 24.00.



La serata, resa possibile grazie agli sponsor, verrà presentata da Ilaria Moraldi e allietata da vari artisti come: la cantante Chiara e la Scuola di ballo “Fred Asteire”. Nell’occasione verrà consegnata una targa al negozio più longevo di Barbanella, la macelleria di Pino e Luca, e effettuata una donazione all’Associazione Sclerosi Multipla di via De Amicis.