Rosamaria Macaluso in concerto a Grosseto

Grosseto: Continuano gli appuntamenti con la musica dal vivo di A.Gi.Mus Grosseto. Dopo il concerto inaugurale di La Voce di Ogni Strumento, la rassegna musicale che coinvolge teatri e caserme (in scena con un nuovo concerto il 20 di novembre al CEMIVET - Centro Militare Veterinario, con Sax Off Limits), un nuovo appuntamento del progetto Attraverso i suoni. Giovedì 10 novembre, ore 18, nell’Aula Magna del Polo Bianciardi, si esibirà la giovane pianista siciliana Rosamaria Macaluso con un programma dedicato a J.S. Bach, R. Schumann e F. Chopin. Classe 2003, Macaluso debuJa a soli 10 anni con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Hobart Earle presso il Politeama Garibaldi di Palermo. Nel 2013 viene premiata come Outstanding Talent all’Ibla Grand Prize e invitata a esibirsi alla Carnegie Hall di New York. Parallelamente agli studi al Conservatorio di Palermo, segue il corso di perfezionamento pluriennale tenuto da Andrea Lucchesini alla Scuola di Musica di Fiesole. Nel 2019 risulta vincitrice del Premio Hermes oltre a tan$ altri importan$ riconoscimen$ a livello nazionale e internazionale. La giovane pianista è sostenuta dall’Associazione Musica con le Ali che promuove e valorizza i migliori giovani talenti italiani. Ha in suo attivo un’attività concertistica notevole, visto la giovane età. Nel corso della sua carriera ha suonato al RidoJo dei Palchi del Teatro alla Scala, nella sala Piatti a Bergamo, Filarmonica Eliodoro Sollima e Associazione Amici della Musica di Palermo, festival estivo I Giardini della Filarmonica organizzato dall’Accademia Filarmonica Romana nel parco della sede, G.A.M. di Milano, nella stagione dei concerti della città di Scandicci (FI) al Centro Arte Vito Frazzi e nella casa Mozart di Rovereto in duo con la violoncellista Caterina Isaia. Nell’aprile 2022 è stata selezionata tra i vincitori di Attraverso i Suoni, progetto di A.Gi.Mus. Firenze, Grosseto, Arezzo e Fondazione CR Firenze per il sostegno alla carriera professionale di giovani talenti under 30.

