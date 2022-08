Roccastrada si prepara a vivere il 50° Settembre Roccastradino

Dieci giorni di appuntamenti dal 2 all’11 settembre, fra tradizione, sapori tipici e festa ecoattenta. Dopo due anni di stop forzato la Pro Loco riparte con un cartellone ricco di eventi

Roccastrada: si prepara ad accogliere la 50esima edizione del Settembre Roccastradino con dieci giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione da venerdì 2 a domenica 11 settembre, giorno del gran finale con il “Palio umoristico dei ciuchi” che per quest’anno si svolgerà nella cornice dell’ex campo sportivo di Via Carducci anziché in Corso Roma, la via principale del paese. Tornano così, dopo due anni di stop forzato, i festeggiamenti paesani che animano il capoluogo con un cartellone ricco di eventi totalmente gratuiti.

Anche quest’anno la manifestazione sarà ecoattenta, con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti. Il Settembre Roccastradino si aprirà venerdì 2 settembre alle ore 19 con l’apertura del ristorante e la Serata del Peperoncino, alle 21.00 al Parco del Chiusone, 14° esibizione di Sport e Fitness della “Palestra Golden Gym 07” di Roccastrada, mentre dalle 22,00 partirà a Poccia 2000 la Silent Disco Party “Roccastrada hot”: DJ set Franz Navas, Nik DJ e Simon DJ.





Sabato 3 settembre la festa riprenderà dalle ore 15 al Bocciodromo, con il 15esimo Trofeo Bocce “Il Bravazzone”, mentre alle ore 16 sarà la volta di una nuova edizione della Marcia Verde. Alle ore 17.00 al Teatro dei Concordi apertura mostra “Nettezza urbana…il meglio di!”. Alle ore 21 in Piazza Don Bailo serata danzante con Baldassarri Gabriele, mentre alle ore 21.30, in Piazza XXV Aprile, musica live con I Riforma. La seconda giornata si chiuderà a Poccia 2000 con il Dj Set David Togni, dalle ore 22.

Il primo weekend del Settembre Roccastradino entrerà nel vivo domenica 4 settembre, con la passeggiata a cavallo che partirà alle ore 8 dall’ex campo sportivo in via Carducci, con iscrizione obbligatoria contattando i numeri 349-7531157 e 334-1963883. Alle ore 16.00, sempre all’ex campo sportivo di Via Carducci, per i più piccoli, passeggiate guidate con i ciuchi, alle 17.00 al Kaos Kreativo presentazione del libro “Un po’ di Felli: memoria della nostra famiglia dal 1800 ad oggi”. Alle 21.30 in Piazza XXV Aprile ci sarà la presentazione della squadra Polisportiva Roccastrada 2022/2023 ed alle 22.00 a Poccia 2000 musica live con “Ribellicanti”.

Informazioni. Il Settembre Roccastradino andrà avanti con altri appuntamenti tutti i giorni fino a domenica 11 settembre. Il ristorante è aperto ogni sera per la cena a base di prodotti tipici locali, mentre sarà aperto a pranzo nei giorni 3 – 4 - 8 – 9 - 10 e 11. Tutti gli spettacoli sono con ingresso gratuito La festa è organizzata dalla Pro Loco Roccastrada e dall’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica, in collaborazione con il Comune di Roccastrada. Per informazioni e per conoscere il programma completo è possibile contattare il numero 0564-563376 oppure visitare la pagina Facebook Comitato Festeggiamenti Pro Loco Roccastrada.