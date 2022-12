Roccastrada comune virtuoso: aumenta del 9% la raccolta differenziata

Roccastrada: il Comune di Roccastrada è uno dei comuni più virtuosi della Provincia che, in tema di raccolta differenziata, fa registrare rispetto ai dati dell’anno 2021, un aumento di circa il 9% attestando il proprio risultato al 66,75%, leggermente inferiore al 70% previsto dalle vigenti disposizioni normative.



Il risultato così prestigioso si è concretizzato principalmente per la scelta dell’amministrazione comunale di ampliare la raccolta differenziata porta a porta in tutte le frazioni dopo i primi 6 anni in cui la raccolta differenziata era stata avviata nel capoluogo e nelle frazioni di Ribolla e Sticciano, ma soprattutto grazie all’impegno della maggioranza dei cittadini che conferiscono correttamente, differenziandole, le varie frazioni di rifiuti. Basta pensare che nel 2015, prima dell’introduzione del sistema di raccolta porta a porta, il dato percentuale sulla raccolta differenziata era pari a circa il 40% e che oggi, nonostante una grande estensione territoriale con aree rurali con la presenza di piccole comunità sparpagliate che non favorisce il sistema di raccolta, il dato si avvicina al 70%.

“E’ un risultato prestigioso – queste le parole dell’assessore all’Ambiente Emiliano Rabazzi – che dimostra che le politiche ambientali e le scelte fatte in questi anni dal Comune di Roccastrada, alla fine stanno producendo i risultati sperati, anche se manca ancora qualche punto percentuale per raggiungere la soglia prevista dalla attuale normativa. Purtroppo questo virtuosismo, non si traduce in una premialità nei confronti di quei cittadini che hanno contribuito al raggiungimento dell’attuale risultato; fino all’anno 2020, all’aumentare della percentuale di raccolta differenziata, siamo riusciti a garantire l’abbassamento della TARI, a partire dall’anno 2021 sono cambiate le regole ed è stato rivoluzionato il metodo di imputazione del costo del servizio sui comuni per cui ai comuni viene richiesta una compartecipazione ai costi sostenuti nel suo complesso dal gestore. Con questo nuovo metodo di ripartizione dei costi, anche le premialità nei confronti dei comuni e quindi dei cittadini più virtuosi vengono meno”.

“Anche la modifica dei criteri impositivi – prosegue Rabazzi – che prevedono una tassazione separata per le parti fissa e variabile della TARI con una maggiore attenzione verso il numero degli occupanti di un’abitazione rispetto alla sua superficie, criterio condivisibile nell’impostazione e che va verso la scelta di “chi più inquina, più paga”, doveva essere introdotto con una maggiore gradualità. Tali scelte nel suo complesso disorientano noi amministratori che diventiamo soltanto degli esattori di una tariffa fuori da un nostro diretto controllo e ci troviamo da una parte a chiedere impegno ai nostri cittadini, senza avere al tempo stesso la possibilità di restituire agli stessi nessuna premialità”.

“In questo contesto – conclude Rabazzi – i cittadini del Comune di Roccastrada, con grande senso di responsabilità sono prossimi a raggiungere l’obiettivo del 70% di differenziata, obiettivo sancito dalla Regione Toscana, al di sotto del quale il Comune è costretto a pagare un’ecotassa: l’invito che mi sento di rivolgere a loro è quello di impegnarsi ancora per una corretta raccolta differenziata perché comunque questo contribuisce senza ombra di dubbio a non far lievitare i costi. L’impegno che metteremo in campo noi amministratori è quello di chiedere di cambiare le regole per far si che, come in passato, quei cittadini più virtuosi e rispettosi delle regole vedano riconosciute loro delle agevolazioni”.