Roberto Azzi eletto segretario della neo-costituita sezione comunale della Lega

Follonica: Roberto Azzi è il segretario della neo-costituita sezione comunale della Lega di Follonica. Lo hanno eletto all'unanimità i militanti nel congresso che si è svolto in città. Lo affiancheranno quattro membri del direttivo, anche loro votati dagli iscritti, Lino Loli, Fabio Pagliai, Patrizia Fiorilli e Ascanio Paladini.

"Con la costituzione della sezione - ha commentato Roberto Azzi, che è anche capogruppo del partito in consiglio comunale- potremo tornare ad organizzare eventi e a ridare nuova vitalità alla nostra azione politica cercando di coinvolgere anche quelle persone che, fino all'avvento del Covid, ci seguivano e che poi si sono un po' disperse. Il nostro obiettivo principale saranno le elezioni comunali di Follonica che si svolgeranno tra un anno e mezzo e che ci dovrà vedere al tavolo con gli alleati per individuare un candidato forte che possa assicurarci la vittoria con la Lega protagonista. Per farlo dobbiamo avvicinare a noi nuove persone, i giovani e selezionare le persone che possano dare un contributo fondamentale alla nostra crescita". Ha salutato Follonica il commissario Gino Tornusciolo. "Lascio una sezione vitale e dalle enormi potenzialità -ha detto Tornusciolo- che saluto con l'indicazione di lavorare uniti con le altre del territorio e con quella provinciale. Perché la Lega quando è compatta ha dimostrato di saper vincere e anche governare bene".

Un saluto anche dal Commissario Provinciale Andrea Ulmi. "Stiamo per concludere i congressi comunali nella nostra provincia -ha detto Ulmi - con cui costituiamo le sezioni locali, ma soprattutto ridiamo la parola ai nostri militanti con segretari eletti. Terminata questa fase si aprirà quella dei congressi provinciali e poi regionali che avranno il compito di dettare gli indirizzi politici futuri sui nostri territori".

(Nella foto da sinistra Fiorilli, Pagliai, Paladini, Azzi e Loli)