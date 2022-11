ROAN: soccorso in montagna e la gestione delle risorse

Presso la Sezione Aerea di Pisa si è svolto un incontro formativo al fine di un reciproco scambio di esperienze e competenze tra specializzati del S.A.G.F., C.N.S.A.S. e dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.)



Livorno: Il “Crew Resource Management” (C.R.M.) è una disciplina che nasce e si sviluppa per far fronte in maniera attiva alle cause degli incidenti di volo e quindi, di conseguenza, contribuire ad abbassare il rateo della loro incidenza nelle specifiche attività propedeutiche, concomitanti e conseguenti il volo. Il C.R.M., trasmesso al Corpo dall’Aeronautica Militare negli anni, ha l’intento di diffondere una moderna cultura della sicurezza del volo per facilitare la segnalazione spontanea degli inconvenienti ovvero trattare gli incidenti anche lievi al fine di attuare procedure riconosciute a sostegno di un solido sistema di gestione dei processi di lavoro sicuri. Questi concetti sono maggiormente ricercati in tutte quelle operazioni “critiche” condotte con i mezzi aerei e soprattutto in ambiente impervio.

Proprio sul solco delle molteplici iniziative promosse dal Comando Generale della Guardia di Finanza, l’Ufficio Aereo ha individuato la Sezione Aerea di Pisa, comandata dal Tenente Colonnello pilota Massimo Anedda, quale location per ospitare dal 25 al 27 ottobre una ristretta rappresentanza degli specializzati nel soccorso insistenti in Toscana. Infatti, è proprio questo il reparto di volo della finanza ad essere attivato quale ausilio del dispositivo di protezione civile o di emergenza nella regione. Alla presenza del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) e dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.), conferma il Colonnello pilota Emiliano Rampini (Comandante del ROAN di Livorno), si è inteso quindi proseguire il percorso avviato, per la prima volta, nel 2021 con la Sezione Aerea di Bolzano.

Le tre giornate, introdotte dal Capo Ufficio Aereo del Comando Generale del Corpo (Col. pil. Domenico Tavone), hanno visto l’avvicendarsi di Ufficiali in forza all’Organo di vertice e al Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale rispettivamente in qualità di istruttori CRM e psicologo, quindi massime espressioni specialistiche della Guardia di Finanza in tema di gestione delle risorse, pilotaggio, psicologia e insegnamento della specifica materia. Sono state affrontate tematiche fondamentali quali l'incidenza del Fattore Umano sugli incidenti, la Comunicazione tra i membri dell'equipaggio nella gestione degli aeromobili, lo Stress Management, il Decision Making, la Leadership e l'Error Management, il tutto arricchito da un proficuo scambio di esperienze e competenze da parte dei frequentatori, molto interessati al momento di confronto.

Il consesso, pertanto, oltre a costituire uno strumento utile per creare prevenzione e standardizzazione, ha favorito una proficua argomentazione di tutte le tematiche afferenti agli interventi concorsuali di ricerca e soccorso con il mezzo aereo in dotazione alla Sezione Aerea di Pisa, a favore della collettività e della pubblica assistenza.